В Думе ХМАО мэра упрекнули за череду громких скандалов

Главе Сургутского района Андрею Трубецкому пришлось объясняться за череду громких скандалов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургутском районе возник острый кадровый кризис в органах власти. Так глава муниципалитета Трубецкой на заседании думы ХМАО объяснил череду громких скандалов в своей вотчине в ответ на упреки депутатов, передает корреспондент URA.RU.

Депутат Думы ХМАО Виктор Сысун указал чиновнику на то, что несколько глав поселений ушли в отставку после возбуждения уголовных дел, а совет депутатов поселка Барсово самораспустился из-за политического кризиса. «Вы с этими людьми находитесь в одной связке под эгидой команды Югры. Как вы как руководитель муниципалитета смотрите на ситуацию в муниципальных образованиях у вас в районе», — задался вопросом Сысун.

Трубецкой в ответ признал наличие ошибок в подборе кадров, но пожаловался на то, что найти квалифицированных и ответственных чиновников сейчас крайне сложно. «Если мы говорим про глав поселений, сейчас праймериз, выборы, не хотят люди идти [на муниципальную службу], как черт от ладана шарахаются», — заявил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Барсово Вячеслав Поздняков был отправлен в отставку в связи с утратой доверия из-за трудоустройства своей падчерицы в подведомственное учреждение. Кроме того, на него было заведено уголовное дело из-за нецелевого использования бюджетных денег.