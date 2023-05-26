26 мая 2023

Пермское предприятие по приемке чермета накопило убытки на 100 миллионов

В Перми приемщики чермета накопили убытки на 100 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Чермет. Пункт приема. Курган , металл, ковш, металлолом, свалка, чермет, пункт приема
В Прикамье предприятие по приемке чермета отчиталось об убытках Фото:

В Прикамье предприятие ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» показало убытки свыше 100 млн рублей за 2022 год. Информация содержится в финансовом отчете организации, опубликованном в сервисе СБИС.

«В 2021 году ООО „Вторчермет НЛМК Пермь“ показало прибыль в 110 млн 294 тысячи рублей. За 2022 год убытки составили 100 млн 148 тысяч рублей», — указано в финотчете.

По данным сервиса, выручка предприятия также снизилась с 3 млрд 335 млн рублей (2021 год) до 1 млрд 913 тысяч рублей за 2022 год. В организации, как сообщается в СБИС, работают 184 сотрудника, средняя зарплата которых увеличилась за год на 6 тысяч рублей и достигла уровня 66 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье выручка предприятия АО «Пермметалл» упала в два раза. Предприятие является крупным сервисным металлоцентром на Урале.

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В Прикамье предприятие ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» показало убытки свыше 100 млн рублей за 2022 год. Информация содержится в финансовом отчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «В 2021 году ООО „Вторчермет НЛМК Пермь“ показало прибыль в 110 млн 294 тысячи рублей. За 2022 год убытки составили 100 млн 148 тысяч рублей», — указано в финотчете. По данным сервиса, выручка предприятия также снизилась с 3 млрд 335 млн рублей (2021 год) до 1 млрд 913 тысяч рублей за 2022 год. В организации, как сообщается в СБИС, работают 184 сотрудника, средняя зарплата которых увеличилась за год на 6 тысяч рублей и достигла уровня 66 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье выручка предприятия АО «Пермметалл» упала в два раза. Предприятие является крупным сервисным металлоцентром на Урале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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