Пермское предприятие по приемке чермета накопило убытки на 100 миллионов

В Перми приемщики чермета накопили убытки на 100 миллионов

27 мая 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

В Прикамье предприятие по приемке чермета отчиталось об убытках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Прикамье предприятие ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» показало убытки свыше 100 млн рублей за 2022 год. Информация содержится в финансовом отчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «В 2021 году ООО „Вторчермет НЛМК Пермь“ показало прибыль в 110 млн 294 тысячи рублей. За 2022 год убытки составили 100 млн 148 тысяч рублей», — указано в финотчете. По данным сервиса, выручка предприятия также снизилась с 3 млрд 335 млн рублей (2021 год) до 1 млрд 913 тысяч рублей за 2022 год. В организации, как сообщается в СБИС, работают 184 сотрудника, средняя зарплата которых увеличилась за год на 6 тысяч рублей и достигла уровня 66 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье выручка предприятия АО «Пермметалл» упала в два раза. Предприятие является крупным сервисным металлоцентром на Урале.

В Прикамье предприятие ООО «Вторчермет НЛМК Пермь» показало убытки свыше 100 млн рублей за 2022 год. Информация содержится в финансовом отчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «В 2021 году ООО „Вторчермет НЛМК Пермь“ показало прибыль в 110 млн 294 тысячи рублей. За 2022 год убытки составили 100 млн 148 тысяч рублей», — указано в финотчете. По данным сервиса, выручка предприятия также снизилась с 3 млрд 335 млн рублей (2021 год) до 1 млрд 913 тысяч рублей за 2022 год. В организации, как сообщается в СБИС, работают 184 сотрудника, средняя зарплата которых увеличилась за год на 6 тысяч рублей и достигла уровня 66 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье выручка предприятия АО «Пермметалл» упала в два раза. Предприятие является крупным сервисным металлоцентром на Урале.