26 мая 2023

Baza: в Пермском крае покончил с собой начальник окружного ГИБДД

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Силовые структуры. Пермь, водительское удостоверение, гибдд, дпс, проверка документов, документы на автомобиль
Рядом с телом полицейского обнаружили предсмертную записку Фото:

В Горнозаводском городском округе (Пермский край) покончил с собой начальник ГИБДД. Тело и предсмертную записку обнаружили в служебном кабинете. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Тело обнаружили в служебном кабинете. Там же была найдена предсмертная записка», — сообщает telegram-канал Baza. У погибшего осталось двое детей и кредит.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что 26 мая было обнаружено тело сотрудника полиции. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет издание Properm.ru.

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В Горнозаводском городском округе (Пермский край) покончил с собой начальник ГИБДД. Тело и предсмертную записку обнаружили в служебном кабинете. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тело обнаружили в служебном кабинете. Там же была найдена предсмертная записка», — сообщает telegram-канал Baza. У погибшего осталось двое детей и кредит. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что 26 мая было обнаружено тело сотрудника полиции. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет издание Properm.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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