Baza: в Пермском крае покончил с собой начальник окружного ГИБДД

27 мая 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Рядом с телом полицейского обнаружили предсмертную записку Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Горнозаводском городском округе (Пермский край) покончил с собой начальник ГИБДД. Тело и предсмертную записку обнаружили в служебном кабинете. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тело обнаружили в служебном кабинете. Там же была найдена предсмертная записка», — сообщает telegram-канал Baza. У погибшего осталось двое детей и кредит. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что 26 мая было обнаружено тело сотрудника полиции. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет издание Properm.ru.

В Горнозаводском городском округе (Пермский край) покончил с собой начальник ГИБДД. Тело и предсмертную записку обнаружили в служебном кабинете. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Тело обнаружили в служебном кабинете. Там же была найдена предсмертная записка», — сообщает telegram-канал Baza. У погибшего осталось двое детей и кредит. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что 26 мая было обнаружено тело сотрудника полиции. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет издание Properm.ru.