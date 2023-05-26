Baza: в Пермском крае покончил с собой начальник окружного ГИБДД

Рядом с телом полицейского обнаружили предсмертную записку
В Горнозаводском городском округе (Пермский край) покончил с собой начальник ГИБДД. Тело и предсмертную записку обнаружили в служебном кабинете. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Тело обнаружили в служебном кабинете. Там же была найдена предсмертная записка», — сообщает telegram-канал Baza. У погибшего осталось двое детей и кредит.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что 26 мая было обнаружено тело сотрудника полиции. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, пишет издание Properm.ru.
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