29 мая 2023

Челябинца будут судить за завоз иномарки в страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, колесо автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Lexus изъяли из пользования в доход государства Фото:

Житель Челябинской области предстанет перед судом за незаконный завоз автомобиля Lexus GS 350 в страну. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пытаясь провезти иномарку, мужчина уклонился от уплаты таможенных платежей.

«Подозреваемым через международный пункт пропуска Адлер Краснодарской таможни на территорию РФ незаконно перемещено транспортное средство марки Lexus GS 350. Он представил таможенному органу недостоверные сведения о цели использования авто», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Там отметили, что в настоящее время иномарка изъята из пользования в доход государства. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

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Житель Челябинской области предстанет перед судом за незаконный завоз автомобиля Lexus GS 350 в страну. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, пытаясь провезти иномарку, мужчина уклонился от уплаты таможенных платежей. «Подозреваемым через международный пункт пропуска Адлер Краснодарской таможни на территорию РФ незаконно перемещено транспортное средство марки Lexus GS 350. Он представил таможенному органу недостоверные сведения о цели использования авто», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. Там отметили, что в настоящее время иномарка изъята из пользования в доход государства. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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