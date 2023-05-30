Инженеры в Челябинской области разрабатывают робота-кентавра для освоения Луны

Робот-кентавр построит на Луне обитаемую станцию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Инженеры НПО «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) совместно с фондом Alpha Robotics Venture разрабатывают робота-кентавра для освоения Луны. Новый луноход планируют использовать для строительства обитаемой станции на естественном спутнике Земли.

«Торсовая часть будущего робота уже готова, мобильная часть еще строится. Через несколько месяцев должны начаться испытания», — рассказал глава компании Alpha Robotics Venture Владимир Белый.

В целом машина будет состоять из трех составляющих: торса, колесной части и летающего дрона. У каждой из частей предполагается своя система управления, независимая от остальных. Внешне робот-кентавр будет напоминать торс человека, который установлен на мобильную платформу с колесами. И в то же время он похож на кентавра из древнегреческих мифов.

Новый луноход предполагается задействовать при строительстве обитаемой станции на Луне, которую робот сделает до высадки космонавтов. Управлять торсом сможет человек с помощью VR-шлема и экзоскелета.

НПО «Андроидная техника» из города Магнитогорска Челябинской области является разработчиком и производителем робототехнических систем и комплексов в России. В августе 2019 года на ракете «Союз-2.1а» в первые в истории космонавтики полет совершил робот «FEDOR», созданный НПО «Андроидная техника».

Ранее компания получила лицензию Росздравнадзора на создание медицинского роботизированного комплекса «Ортез-1». Аппарат восстанавливает локомоторные функции кистей рук у больных после инсульта и детей с ДЦП.