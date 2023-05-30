Синоптики рассказали, когда в Челябинск придут дожди

«Гисметео»: В начале июня в Челябинск придут дожди

31 мая 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

9 июня на Челябинск обрушится ливень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске дождь пойдет 6, 8 и 9 июня. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Ближайшие дожди в Челябинске прогнозируются на вторник, 6 июня. Температура воздуха днем опустится до +20 градусов, ночью до +12 градусов», — указано на сайте «Гисметео». На следующий день, 7 июня, дожди не ожидаются, но в ночь похолодает до +8 градусов, а днем потеплеет лишь до +22 градусов. В четверг, 8 июня, в Челябинске снова пойдет дождь, столбики термометров покажут +19 градусов днем и +10 градусов ночью. В пятницу, 9 июня, в Челябинске пойдет сильный ливень, который будет сопровождаться порывистым ветром со скоростью 14 м/с. Днем воздух не прогреется выше +20 градусов, ночью выше +12 градусов. Ранее в региональном гидрометеоцентре предупредили об аномальной жаре в Челябинской области. 2 июня на юге региона воздух прогреется до +39 градусов.

В Челябинске дождь пойдет 6, 8 и 9 июня. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Ближайшие дожди в Челябинске прогнозируются на вторник, 6 июня. Температура воздуха днем опустится до +20 градусов, ночью до +12 градусов», — указано на сайте «Гисметео». На следующий день, 7 июня, дожди не ожидаются, но в ночь похолодает до +8 градусов, а днем потеплеет лишь до +22 градусов. В четверг, 8 июня, в Челябинске снова пойдет дождь, столбики термометров покажут +19 градусов днем и +10 градусов ночью. В пятницу, 9 июня, в Челябинске пойдет сильный ливень, который будет сопровождаться порывистым ветром со скоростью 14 м/с. Днем воздух не прогреется выше +20 градусов, ночью выше +12 градусов. Ранее в региональном гидрометеоцентре предупредили об аномальной жаре в Челябинской области. 2 июня на юге региона воздух прогреется до +39 градусов.