Госдума приняла закон о регулировании рынка табака по аналогии с алкоголем

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме приняли проект, обязующий иметь лицензию для продажи табачной продукции Фото:

Государственная Дума России приняла закон о введении в стране регулирования производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции аналогично с алкоголем. Теперь для изготовления, импорта и экспорта такой продукции будет необходима лицензия.

«Закон направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота такой продукции и сырья для нее. В качестве модели регулирования табачного рынка взята уже налаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка», — говорится в тексте пояснительной записки. Уточняется, что производство, хранение и поставка табачной и никотиносодержащей продукции будет требовать соответствующей лицензии. Ее наличие станет обязательным с 1 марта 2024 года.

Ранее стало известно об ужесточении в России продажи электронных сигарет. Теперь свободная выкладка такой продукции в магазинах запрещена. Также вейпы запрещено продавать на ярмарках, выставках и в автоматах, пишет MK.RU.

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Государственная Дума России приняла закон о введении в стране регулирования производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции аналогично с алкоголем. Теперь для изготовления, импорта и экспорта такой продукции будет необходима лицензия. «Закон направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и оборота такой продукции и сырья для нее. В качестве модели регулирования табачного рынка взята уже налаженная система госрегулирования и контроля алкогольного рынка», — говорится в тексте пояснительной записки. Уточняется, что производство, хранение и поставка табачной и никотиносодержащей продукции будет требовать соответствующей лицензии. Ее наличие станет обязательным с 1 марта 2024 года. Ранее стало известно об ужесточении в России продажи электронных сигарет. Теперь свободная выкладка такой продукции в магазинах запрещена. Также вейпы запрещено продавать на ярмарках, выставках и в автоматах, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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