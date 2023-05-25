Госдума одобрила проект по долгосрочным сбережениям россиян

Госдума в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Он позволит россиянам формировать дополнительные накопления на будущее. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«В соответствии с законопроектом № 348232-8 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ <…> принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», —
Ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о долгосрочных сбережениях. Они должны быть рассмотрены на заседании Госдумы. Предполагается, что одна из правок в российском законодательстве позволит гражданам РФ формировать дополнительные накопления за счет взносов и пенсионных накоплений. Чтобы начать накопление, гражданину нужно заключить договор в банке, на сайте негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или обратиться лично. Далее он сможет вносить сбережения, которые будут постепенно увеличиваться на счету.
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