Госдума одобрила проект по долгосрочным сбережениям россиян

25 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Госдума в первом чтении одобрила проект по долгосрочным сбережениям Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госдума в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Он позволит россиянам формировать дополнительные накопления на будущее. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «В соответствии с законопроектом № 348232-8 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ <…> принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», — отмечается на сайте. Правки должны быть рассмотрены до 7 июня 2023 года. Ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о долгосрочных сбережениях. Они должны быть рассмотрены на заседании Госдумы. Предполагается, что одна из правок в российском законодательстве позволит гражданам РФ формировать дополнительные накопления за счет взносов и пенсионных накоплений. Чтобы начать накопление, гражданину нужно заключить договор в банке, на сайте негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или обратиться лично. Далее он сможет вносить сбережения, которые будут постепенно увеличиваться на счету.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Он позволит россиянам формировать дополнительные накопления на будущее. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «В соответствии с законопроектом № 348232-8 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ <…> принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», — отмечается на сайте. Правки должны быть рассмотрены до 7 июня 2023 года. Ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о долгосрочных сбережениях. Они должны быть рассмотрены на заседании Госдумы. Предполагается, что одна из правок в российском законодательстве позволит гражданам РФ формировать дополнительные накопления за счет взносов и пенсионных накоплений. Чтобы начать накопление, гражданину нужно заключить договор в банке, на сайте негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или обратиться лично. Далее он сможет вносить сбережения, которые будут постепенно увеличиваться на счету.