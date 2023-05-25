Госдума одобрила проект по долгосрочным сбережениям россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, пенсия, займы, продажа, деньги, кредитование, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Госдума в первом чтении одобрила проект по долгосрочным сбережениям Фото:

Госдума в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Он позволит россиянам формировать дополнительные накопления на будущее. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«В соответствии с законопроектом № 348232-8 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ <…> принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», — отмечается на сайте. Правки должны быть рассмотрены до 7 июня 2023 года.

Ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о долгосрочных сбережениях. Они должны быть рассмотрены на заседании Госдумы. Предполагается, что одна из правок в российском законодательстве позволит гражданам РФ формировать дополнительные накопления за счет взносов и пенсионных накоплений. Чтобы начать накопление, гражданину нужно заключить договор в банке, на сайте негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или обратиться лично. Далее он сможет вносить сбережения, которые будут постепенно увеличиваться на счету.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума в первом чтении приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений граждан. Он позволит россиянам формировать дополнительные накопления на будущее. Соответствующий закон опубликован на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «В соответствии с законопроектом № 348232-8 „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ <…> принять законопроект в первом чтении, представить поправки к законопроекту», — отмечается на сайте. Правки должны быть рассмотрены до 7 июня 2023 года. Ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о долгосрочных сбережениях. Они должны быть рассмотрены на заседании Госдумы. Предполагается, что одна из правок в российском законодательстве позволит гражданам РФ формировать дополнительные накопления за счет взносов и пенсионных накоплений. Чтобы начать накопление, гражданину нужно заключить договор в банке, на сайте негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или обратиться лично. Далее он сможет вносить сбережения, которые будут постепенно увеличиваться на счету.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...