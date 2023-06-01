Полиция ищет екатеринбуржца, который мастурбировал перед детьми. Видео

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Об онанисте у полицию заявили неравнодушные прохожие Фото:

В одном из парков в районе Птицефабрики в Екатеринбурге прохожие заметили мужчину, который мастурбировал, глядя на детей. Онаниста сняли на видео, теперь его разыскивает полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №6. Наряды комплексных сил полиции ориентированы на розыск данного гражданина. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение. Ситуация находится на контроле у руководства ОВД», — отметили в полиции.

Видео происшествия публикует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». На нем слышно, как автор ролик называет онаниста оленем и говорит, что он мастурбирует, глядя на детей. А потом просит помощи у мужчин, чтобы они задержали «извращенца».

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В одном из парков в районе Птицефабрики в Екатеринбурге прохожие заметили мужчину, который мастурбировал, глядя на детей. Онаниста сняли на видео, теперь его разыскивает полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №6. Наряды комплексных сил полиции ориентированы на розыск данного гражданина. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение. Ситуация находится на контроле у руководства ОВД», — отметили в полиции. Видео происшествия публикует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». На нем слышно, как автор ролик называет онаниста оленем и говорит, что он мастурбирует, глядя на детей. А потом просит помощи у мужчин, чтобы они задержали «извращенца».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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