Полиция ищет екатеринбуржца, который мастурбировал перед детьми. Видео

01 июня 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Об онанисте у полицию заявили неравнодушные прохожие Фото: Владимир Андреев © URA.RU В одном из парков в районе Птицефабрики в Екатеринбурге прохожие заметили мужчину, который мастурбировал, глядя на детей. Онаниста сняли на видео, теперь его разыскивает полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №6. Наряды комплексных сил полиции ориентированы на розыск данного гражданина. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение. Ситуация находится на контроле у руководства ОВД», — отметили в полиции. Видео происшествия публикует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». На нем слышно, как автор ролик называет онаниста оленем и говорит, что он мастурбирует, глядя на детей. А потом просит помощи у мужчин, чтобы они задержали «извращенца».

В одном из парков в районе Птицефабрики в Екатеринбурге прохожие заметили мужчину, который мастурбировал, глядя на детей. Онаниста сняли на видео, теперь его разыскивает полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение зарегистрировано в отделе полиции №6. Наряды комплексных сил полиции ориентированы на розыск данного гражданина. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное решение. Ситуация находится на контроле у руководства ОВД», — отметили в полиции. Видео происшествия публикует telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург». На нем слышно, как автор ролик называет онаниста оленем и говорит, что он мастурбирует, глядя на детей. А потом просит помощи у мужчин, чтобы они задержали «извращенца».