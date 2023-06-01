В Тюменской области жители заметили пожар рядом с трассой. Видео

02 июня 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Возгорание замечено недалеко от поворота на деревню Речкина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области недалеко от Ирбитского тракта жители в лесу заметили пожар. Об этом сообщается в telegram-канале группы «Тюмень №1». «На 47 км Ирбитского тракта, в районе поворота на д. Речкина наблюдается возгорание», — пишут в городской сети. На видео автор уточняет, что экстренные службы на место пожара еще не прибыли. О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.

В Тюменской области недалеко от Ирбитского тракта жители в лесу заметили пожар. Об этом сообщается в telegram-канале группы «Тюмень №1». «На 47 км Ирбитского тракта, в районе поворота на д. Речкина наблюдается возгорание», — пишут в городской сети. На видео автор уточняет, что экстренные службы на место пожара еще не прибыли. О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.