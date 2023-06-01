01 июня 2023

В Тюменской области жители заметили пожар рядом с трассой. Видео

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, пожар в лесу, пожар в поле
Возгорание замечено недалеко от поворота на деревню Речкина Фото:
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В Тюменской области недалеко от Ирбитского тракта жители в лесу заметили пожар. Об этом сообщается в telegram-канале группы «Тюмень №1».

«На 47 км Ирбитского тракта, в районе поворота на д. Речкина наблюдается возгорание», — пишут в городской сети. На видео автор уточняет, что экстренные службы на место пожара еще не прибыли.

О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Тюменской области недалеко от Ирбитского тракта жители в лесу заметили пожар. Об этом сообщается в telegram-канале группы «Тюмень №1». «На 47 км Ирбитского тракта, в районе поворота на д. Речкина наблюдается возгорание», — пишут в городской сети. На видео автор уточняет, что экстренные службы на место пожара еще не прибыли. О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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