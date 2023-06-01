Возгорание замечено недалеко от поворота на деревню Речкина
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Тюменской области недалеко от Ирбитского тракта жители в лесу заметили пожар. Об этом сообщается в telegram-канале группы «Тюмень №1».
«На 47 км Ирбитского тракта, в районе поворота на д. Речкина наблюдается возгорание», — пишут в городской сети. На видео автор уточняет, что экстренные службы на место пожара еще не прибыли.
О причинах возгорания не сообщается. Агентство направило запрос в МЧС России по Тюменской области. На момент публикации новости ответ не получен.
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