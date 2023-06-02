Под Екатеринбургом разорвало машину на две части о столб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, дорожное движение, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего Фото:

В Сысерти (Свердловская область) женщина влетела в столб, от чего ее машину разорвало на две части. В результате аварии она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня 2023 года в 14 часов на 180 километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал.По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Калина, 43-летняя женщина, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наезд на препятствие в виде столба электрического освещения», — рассказали в ведомстве.

Женщина погибла. Инспекторы ГИБДД установили, что водитель была родом из поселка Октябрьский, имела водительский стаж 22 года и привлекалась за нарушение ПДД пять раз. «В момент ДТП в автомобиле находилась одна, двигалась со стороны города Екатеринбурга в сторону поселка Октябрьский, пристегнутая ремнем безопасности», — заявили силовики.

Сейчас на месте аварии работают представители ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они проводят замеры, осмотр транспортных средств и места происшествия, также обратят внимание на состояние улично-дорожной сети.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сысерти (Свердловская область) женщина влетела в столб, от чего ее машину разорвало на две части. В результате аварии она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня 2023 года в 14 часов на 180 километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал.По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Калина, 43-летняя женщина, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наезд на препятствие в виде столба электрического освещения», — рассказали в ведомстве. Женщина погибла. Инспекторы ГИБДД установили, что водитель была родом из поселка Октябрьский, имела водительский стаж 22 года и привлекалась за нарушение ПДД пять раз. «В момент ДТП в автомобиле находилась одна, двигалась со стороны города Екатеринбурга в сторону поселка Октябрьский, пристегнутая ремнем безопасности», — заявили силовики. Сейчас на месте аварии работают представители ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они проводят замеры, осмотр транспортных средств и места происшествия, также обратят внимание на состояние улично-дорожной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...