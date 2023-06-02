Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сысерти (Свердловская область) женщина влетела в столб, от чего ее машину разорвало на две части. В результате аварии она погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня 2023 года в 14 часов на 180 километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал.По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Калина, 43-летняя женщина, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части и наезд на препятствие в виде столба электрического освещения», — рассказали в ведомстве.

Женщина погибла. Инспекторы ГИБДД установили, что водитель была родом из поселка Октябрьский, имела водительский стаж 22 года и привлекалась за нарушение ПДД пять раз. «В момент ДТП в автомобиле находилась одна, двигалась со стороны города Екатеринбурга в сторону поселка Октябрьский, пристегнутая ремнем безопасности», — заявили силовики.

Сейчас на месте аварии работают представители ГИБДД и следственно-оперативная группа. Они проводят замеры, осмотр транспортных средств и места происшествия, также обратят внимание на состояние улично-дорожной сети.

Фото: ГИБДД по Свердловской области