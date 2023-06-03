03 июня 2023
02 июня 2023

На тюменской трассе в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
После происшествия ограничения движения на трассе не вводились Фото:

В Тюменской области под Заводоуковском на 123 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в результате ДТП погибли водитель и пассажир «Тойота Раум». Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«Двойная трагедия на 123-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. Столкнулись две «Тойоты», от удара машины разбросало по кюветам. Погибли водитель и пассажир автомобиля «Тойота Раум», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель второго автомобиля ранен. В настоящее время движение на трассе не ограничено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. За рулем мототранспорта находился 12-летний школьник. После ДТП ребенка госпитализировали в медучреждение.

После столкновения оба автомобиля слетели с дороги в кювет
После столкновения оба автомобиля слетели с дороги в кювет
Фото:

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В Тюменской области под Заводоуковском на 123 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в результате ДТП погибли водитель и пассажир «Тойота Раум». Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области. «Двойная трагедия на 123-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. Столкнулись две «Тойоты», от удара машины разбросало по кюветам. Погибли водитель и пассажир автомобиля «Тойота Раум», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель второго автомобиля ранен. В настоящее время движение на трассе не ограничено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. За рулем мототранспорта находился 12-летний школьник. После ДТП ребенка госпитализировали в медучреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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