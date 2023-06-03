После происшествия ограничения движения на трассе не вводились Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Тюменской области под Заводоуковском на 123 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в результате ДТП погибли водитель и пассажир «Тойота Раум». Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

«Двойная трагедия на 123-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском. Столкнулись две «Тойоты», от удара машины разбросало по кюветам. Погибли водитель и пассажир автомобиля «Тойота Раум», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель второго автомобиля ранен. В настоящее время движение на трассе не ограничено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Кулига Тюменской области водитель автомобиля «Сузуки» столкнулся с питбайком. За рулем мототранспорта находился 12-летний школьник. После ДТП ребенка госпитализировали в медучреждение.