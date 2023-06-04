ВСУ трижды атаковали ракетами Донецк за 15 минут

Вооруженные силы Украины за 15 минут нанесли три удара по населенным пунктам в Донецке. Об сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). Всего было выпущено 14 снарядов.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:10 — н. п. Максимильяновка — г. Донецк. Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в telegram-канале представительства. Кроме того, были совершены атаки на Куйбышевский район Донецка тремя снарядами. Также нападению подвергся Кировский район, куда выпустили пять снарядов.
Ранее ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате атак по населенному пункту погибли три мирных жителя, передает телеканал 360.
Вооруженные силы Украины за 15 минут нанесли три удара по населенным пунктам в Донецке. Об сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). Всего было выпущено 14 снарядов. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:10 — н. п. Максимильяновка — г. Донецк. Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в telegram-канале представительства. Кроме того, были совершены атаки на Куйбышевский район Донецка тремя снарядами. Также нападению подвергся Кировский район, куда выпустили пять снарядов. Ранее ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате атак по населенному пункту погибли три мирных жителя, передает телеканал 360.