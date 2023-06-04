ВСУ трижды атаковали ракетами Донецк за 15 минут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, град, торнадо, ураган, ВСУ, рсзо, stock
ВСУ атаковали ДНР 14 снарядами, сообщает СЦКК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины за 15 минут нанесли три удара по населенным пунктам в Донецке. Об сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). Всего было выпущено 14 снарядов.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:10 — н. п. Максимильяновка — г. Донецк. Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в telegram-канале представительства. Кроме того, были совершены атаки на Куйбышевский район Донецка тремя снарядами. Также нападению подвергся Кировский район, куда выпустили пять снарядов.

Ранее ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате атак по населенному пункту погибли три мирных жителя, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины за 15 минут нанесли три удара по населенным пунктам в Донецке. Об сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК). Всего было выпущено 14 снарядов. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:10 — н. п. Максимильяновка — г. Донецк. Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в telegram-канале представительства. Кроме того, были совершены атаки на Куйбышевский район Донецка тремя снарядами. Также нападению подвергся Кировский район, куда выпустили пять снарядов. Ранее ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Юрьевке. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате атак по населенному пункту погибли три мирных жителя, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...