Под упавшими деревьями оказались автомобили, припаркованные во дворах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ураган во время воскресной грозы повалил деревья и посрывал крыши зданий. Фотографиями последствий сильного ветра горожане делятся в соцсетях.

«На перекрестке улицы Энтузиастов и Витебской деревья упали на автомобили. Накрыло две машины», — сообщил читатель URA.RU.

Ветер повалил деревья на остановке 25 микрорайона, на Дарвина, 107. На Мебельной, 48, дерево упало на провода. В telegram-канале «Новости Челябинска» сообщается, что ветер сорвал крышу здания на Троицком тракте, 9.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области на 4—5 июня. Ожидаются сильные грозы, ливни и ветер до 27 метров в секунду.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU