03 июня 2023

Ураганный ветер в Челябинске повалил деревья и посрывал крыши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дерево упало на машины. Челябинск
Под упавшими деревьями оказались автомобили, припаркованные во дворах Фото:

В Челябинске ураган во время воскресной грозы повалил деревья и посрывал крыши зданий. Фотографиями последствий сильного ветра горожане делятся в соцсетях.

«На перекрестке улицы Энтузиастов и Витебской деревья упали на автомобили. Накрыло две машины», — сообщил читатель URA.RU.

Ветер повалил деревья на остановке 25 микрорайона, на Дарвина, 107. На Мебельной, 48, дерево упало на провода. В telegram-канале «Новости Челябинска» сообщается, что ветер сорвал крышу здания на Троицком тракте, 9.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области на 4—5 июня. Ожидаются сильные грозы, ливни и ветер до 27 метров в секунду.

Дерево упало на машины. Челябинск
Фото:
Дерево упало на машины. Челябинск
Фото:
На Троицком тракте ветер сорвал крышу со здания
На Троицком тракте ветер сорвал крышу со здания

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске ураган во время воскресной грозы повалил деревья и посрывал крыши зданий. Фотографиями последствий сильного ветра горожане делятся в соцсетях. «На перекрестке улицы Энтузиастов и Витебской деревья упали на автомобили. Накрыло две машины», — сообщил читатель URA.RU. Ветер повалил деревья на остановке 25 микрорайона, на Дарвина, 107. На Мебельной, 48, дерево упало на провода. В telegram-канале «Новости Челябинска» сообщается, что ветер сорвал крышу здания на Троицком тракте, 9. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области на 4—5 июня. Ожидаются сильные грозы, ливни и ветер до 27 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...