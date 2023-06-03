В Челябинске ураган во время воскресной грозы повалил деревья и посрывал крыши зданий. Фотографиями последствий сильного ветра горожане делятся в соцсетях.
«На перекрестке улицы Энтузиастов и Витебской деревья упали на автомобили. Накрыло две машины», — сообщил читатель URA.RU.
Ветер повалил деревья на остановке 25 микрорайона, на Дарвина, 107. На Мебельной, 48, дерево упало на провода. В telegram-канале «Новости Челябинска» сообщается, что ветер сорвал крышу здания на Троицком тракте, 9.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области на 4—5 июня. Ожидаются сильные грозы, ливни и ветер до 27 метров в секунду.
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