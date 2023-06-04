В тюменском селе устроили незаконную свалку мусора. Видео В селе Гусево Тюменской области контейнерную площадку завалили строительным мусором 05 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 + Строительный мусор на площадку для ТБО выгружали лопатами (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Гусево Тюменского района на видео попал момент выгрузки строительного мусора на площадку для ТБО. Свалку, которая образовалась на месте нарушения, засняла очевидица. «Страна должна знать своих героев! Гусево, Тюменский район», — написала автор в группе «Столичный | Тюменский район», приложив к записи видео. На кадрах видно, как из грузовика мусор лопатой складируют возле баков, предназначенных для ТБО. Госномер автомобиля также попал в кадр, а один из мужчин, привезших мусор, назвал адрес, с которого приехала машина. URA.RU направило запрос в ТОС села Гусево, ответ ожидается. В селе Гусево Тюменского района на видео попал момент выгрузки строительного мусора на площадку для ТБО. Свалку, которая образовалась на месте нарушения, засняла очевидица. «Страна должна знать своих героев! Гусево, Тюменский район», — написала автор в группе «Столичный | Тюменский район», приложив к записи видео. На кадрах видно, как из грузовика мусор лопатой складируют возле баков, предназначенных для ТБО. Госномер автомобиля также попал в кадр, а один из мужчин, привезших мусор, назвал адрес, с которого приехала машина. URA.RU направило запрос в ТОС села Гусево, ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям