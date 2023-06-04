Тюменские родители рассказали, на каких условиях пустят Инстасамку в город

Тюменский родком: Инстасамку не пустят с концертом, пока она не изменится

05 июня 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Зотеева должна изменить свой образ, считают в тюменском родкоме Фото: Telegram-канал Инстасамки © URA.RU В тюменском родительском комитете обрадовались встрече певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой, уроженки Тобольска) с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, однако заявили, что артистке этого не хватит для возвращения с концертами. По словам руководителя местного родкома Андрея Генерозова, Зотеевой придется провести серьезную работу над своим имиджем. «Посмотрим, насколько меняется содержимое концертов и содержание внешнего облика Инстасамки. Многое зависит от того, как она себя ведет, как она выглядит. И кстати, сам этот псевдоним, мягко говоря, смутительный. Но все это действует в совокупности. Будь она среднестатистической поп-звездой с псевдонимом Инстасамка, на это можно было бы внимания не обращать, но когда все в совокупности: и внешний вид, и тексты, и манера поведения, и само название. Когда все это суммируется, то возникает негативное ощущение», — заявил Генерозов. При этом мужчина отметил, что их позиция основывается и на мнении родителей, обратившихся в комитет. Он также прокомментировал информацию о том, что Зотеева лично встретилась с Мизулиной, назвав это событие удивительным. Однако председатель заявил, что этот факт не станет решающим в позиции родкома. «Это можно только приветствовать, но дальше посмотрим, как она изменит свой стиль поведения. Мизулина для нас авторитет относительный. У нас же нет субординации такой, что Мизулина сказала — родительский комитет согласился», — пояснил Генерозов. В конце мая стало известно о встрече исполнительницы с Екатериной Мизулиной. При этом подробности их диалога остались закрытыми, однако до этого директор «Лиги безопасного интернета» обещала обратиться к губернаторам с просьбой запретить выступления певицы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменском родительском комитете обрадовались встрече певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой, уроженки Тобольска) с директором «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, однако заявили, что артистке этого не хватит для возвращения с концертами. По словам руководителя местного родкома Андрея Генерозова, Зотеевой придется провести серьезную работу над своим имиджем. «Посмотрим, насколько меняется содержимое концертов и содержание внешнего облика Инстасамки. Многое зависит от того, как она себя ведет, как она выглядит. И кстати, сам этот псевдоним, мягко говоря, смутительный. Но все это действует в совокупности. Будь она среднестатистической поп-звездой с псевдонимом Инстасамка, на это можно было бы внимания не обращать, но когда все в совокупности: и внешний вид, и тексты, и манера поведения, и само название. Когда все это суммируется, то возникает негативное ощущение», — заявил Генерозов. При этом мужчина отметил, что их позиция основывается и на мнении родителей, обратившихся в комитет. Он также прокомментировал информацию о том, что Зотеева лично встретилась с Мизулиной, назвав это событие удивительным. Однако председатель заявил, что этот факт не станет решающим в позиции родкома. «Это можно только приветствовать, но дальше посмотрим, как она изменит свой стиль поведения. Мизулина для нас авторитет относительный. У нас же нет субординации такой, что Мизулина сказала — родительский комитет согласился», — пояснил Генерозов. В конце мая стало известно о встрече исполнительницы с Екатериной Мизулиной. При этом подробности их диалога остались закрытыми, однако до этого директор «Лиги безопасного интернета» обещала обратиться к губернаторам с просьбой запретить выступления певицы.