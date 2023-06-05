Mash: силовики задержали свердловчанина, помогавшего украинским террористам

05 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Свердловчанин был задержан по подозрению в передаче информации Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Рабочий из Каменска-Уральского задержан силовиками по подозрению в передаче секретных сведений украинским кураторам. Об этом сообщил осведомленный источник. «Третьим „подельником“ оказался <…> Денис И., сливавший террористам закрытую информацию о предприятии, на котором работал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Mash. По данным источника, силовики возбудили дело о терроризме. По имеющейся информации, подельники свердловчанина также работали на Украину. Их задачей был поджог военкоматов в двух городах Челябинской области. Их поймали, пока они не успели осуществить задуманное. URA.RU обратилось к представителю УФСБ России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Рабочий из Каменска-Уральского задержан силовиками по подозрению в передаче секретных сведений украинским кураторам. Об этом сообщил осведомленный источник. «Третьим „подельником“ оказался <…> Денис И., сливавший террористам закрытую информацию о предприятии, на котором работал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Mash. По данным источника, силовики возбудили дело о терроризме. По имеющейся информации, подельники свердловчанина также работали на Украину. Их задачей был поджог военкоматов в двух городах Челябинской области. Их поймали, пока они не успели осуществить задуманное. URA.RU обратилось к представителю УФСБ России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.