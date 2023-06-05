Mash: силовики задержали свердловчанина, помогавшего украинским террористам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Свердловчанин был задержан по подозрению в передаче информации Украине Фото:

Рабочий из Каменска-Уральского задержан силовиками по подозрению в передаче секретных сведений украинским кураторам. Об этом сообщил осведомленный источник.

«Третьим „подельником“ оказался <…> Денис И., сливавший террористам закрытую информацию о предприятии, на котором работал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Mash. По данным источника, силовики возбудили дело о терроризме.

По имеющейся информации, подельники свердловчанина также работали на Украину. Их задачей был поджог военкоматов в двух городах Челябинской области. Их поймали, пока они не успели осуществить задуманное.

URA.RU обратилось к представителю УФСБ России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочий из Каменска-Уральского задержан силовиками по подозрению в передаче секретных сведений украинским кураторам. Об этом сообщил осведомленный источник. «Третьим „подельником“ оказался <…> Денис И., сливавший террористам закрытую информацию о предприятии, на котором работал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Mash. По данным источника, силовики возбудили дело о терроризме. По имеющейся информации, подельники свердловчанина также работали на Украину. Их задачей был поджог военкоматов в двух городах Челябинской области. Их поймали, пока они не успели осуществить задуманное. URA.RU обратилось к представителю УФСБ России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...