Mash: силовики задержали свердловчанина, помогавшего украинским террористам

Рабочий из Каменска-Уральского задержан силовиками по подозрению в передаче секретных сведений украинским кураторам. Об этом сообщил осведомленный источник.
«Третьим „подельником“ оказался <…> Денис И., сливавший террористам закрытую информацию о предприятии, на котором работал», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Mash. По данным источника, силовики возбудили дело о терроризме.
По имеющейся информации, подельники свердловчанина также работали на Украину. Их задачей был поджог военкоматов в двух городах Челябинской области. Их поймали, пока они не успели осуществить задуманное.
URA.RU обратилось к представителю УФСБ России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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