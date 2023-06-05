Свердловчанка с дочерью-инвалидом, которых обварило кипятком, получили компенсацию

Квартиру залило кипятком из-за прорыва трубы (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура добилась выплаты около 400 тысяч рублей свердловчанке и ее дочери-инвалиду, которые получили ожоги из-за затопления квартиры кипятком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

«Рассмотрение гражданского дела в суде прекращено в связи с добровольным удовлетворением требований прокурор», — сообщили в пресс-службе ведомства. Матери и дочери выплатили по 200 тысяч рублей за моральный ущерб, а также еще 1605 рублей за материальный ущерб.

Инцидент произошел в декабре 2022 года. Из-за прорыва трубы квартиру, где находились свердловчанки, залило кипятком. Пострадавшие получили ожоги первой и второй степени.