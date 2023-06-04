04 июня 2023

Тюменскому топ-менеджеру грозит колония за невыплату зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование
Работодатель задолжал сотруднику свыше 300 тысяч рублей Фото:

Против руководителя тюменского деревообрабатывающего предприятия возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам. Об этом URA.RU рассказали в региональной прокуратуре.

Как рассказали в ведомстве, на работодателя пожаловался сотрудник, которому не платил с февраля по июнь 2022 года — благодаря работе прокуратуры, задолженность свыше 300 тысяч рублей удалось взыскать. «Одновременно прокуратурой установлено, что у работодателя имелась возможность выплаты заработной платы, но денежные средства были израсходованы на другие цели», — добавили в прокуратуре.

Против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы до трех лет.

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Против руководителя тюменского деревообрабатывающего предприятия возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам. Об этом URA.RU рассказали в региональной прокуратуре. Как рассказали в ведомстве, на работодателя пожаловался сотрудник, которому не платил с февраля по июнь 2022 года — благодаря работе прокуратуры, задолженность свыше 300 тысяч рублей удалось взыскать. «Одновременно прокуратурой установлено, что у работодателя имелась возможность выплаты заработной платы, но денежные средства были израсходованы на другие цели», — добавили в прокуратуре. Против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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