Челябинский депутат Лантратова нашла школу, где запрещены телефоны. Фото, видео

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Яна Лантратова. Челябинск, лантратова яна
Лантратова отметила схожесть во мнении с директором школы, где детям запрещены телефоны Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала свой визит в школу №4 в Сатке (Челябинская область), где детям не разрешают пользоваться телефонами. По ее мнению, смартфоны негативно влияют на учебный процесс.

«Посетила школу, где детям не разрешают пользоваться телефонами на уроках. Директор школы убеждена, что телефоны лишь отвлекают от занятий. И я с ней полностью согласна», — рассказала депутат в своем telegram-канале.

Лантратова отметила, что в марте большинство педагогов и родителей на круглом столе в Госдуме положительно высказались за запрет телефонов. По ее мнению, школьники не успевают настроиться на урок после игр в смартфоне на перемене. Это негативно влияет на учебный процесс и усвоение программы.

Ранее Лантратова предложила запретить использование телефонов на занятиях на государственном уровне. Парламентарий направила инициативу в Министерство просвещения РФ и отметила положительную оценку законопроекта родителями и педагогами.

Лантратова провела встречу с педагогами и родителями школы №4 в Сатке
Лантратова провела встречу с педагогами и родителями школы №4 в Сатке
Фото:
Депутат посетила классы и помещения школы
Депутат посетила классы и помещения школы
Фото:
Лантратова отметила дружные отношения между родителями и педагогами
Лантратова отметила дружные отношения между родителями и педагогами
Фото:

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова показала свой визит в школу №4 в Сатке (Челябинская область), где детям не разрешают пользоваться телефонами. По ее мнению, смартфоны негативно влияют на учебный процесс. «Посетила школу, где детям не разрешают пользоваться телефонами на уроках. Директор школы убеждена, что телефоны лишь отвлекают от занятий. И я с ней полностью согласна», — рассказала депутат в своем telegram-канале. Лантратова отметила, что в марте большинство педагогов и родителей на круглом столе в Госдуме положительно высказались за запрет телефонов. По ее мнению, школьники не успевают настроиться на урок после игр в смартфоне на перемене. Это негативно влияет на учебный процесс и усвоение программы. Ранее Лантратова предложила запретить использование телефонов на занятиях на государственном уровне. Парламентарий направила инициативу в Министерство просвещения РФ и отметила положительную оценку законопроекта родителями и педагогами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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