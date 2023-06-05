Пермские школьники помогли полиции задержать грабителя

06 июня 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Полиция нашла налетчика благодаря информации школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Младшеклассники из Лысьвы (Пермский край) помогли полицейским найти и задержать грабителя, который избил местную жительницу и украл у нее сумку. Школьники проследили за злоумышленником и передали его приметы и координаты полицейским, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Школьники рассказали, что стали свидетелями нападения. Они проследовали за налетчиком до магазина» — говорится на сайте. Ребятам нельзя было надолго уходить от дома, поэтому они вернулись на место и дали полицейским точное описание грабителя и направление его движения. В результате силовикам удалось задержать подозреваемого в грабеже гражданина 1968 года рождения, который оказался неоднократно судимым. О смелых школьниках стало известно руководителю главка, который поручил наградить детей и показать им центр кинологической службы.

Младшеклассники из Лысьвы (Пермский край) помогли полицейским найти и задержать грабителя, который избил местную жительницу и украл у нее сумку. Школьники проследили за злоумышленником и передали его приметы и координаты полицейским, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Школьники рассказали, что стали свидетелями нападения. Они проследовали за налетчиком до магазина» — говорится на сайте. Ребятам нельзя было надолго уходить от дома, поэтому они вернулись на место и дали полицейским точное описание грабителя и направление его движения. В результате силовикам удалось задержать подозреваемого в грабеже гражданина 1968 года рождения, который оказался неоднократно судимым. О смелых школьниках стало известно руководителю главка, который поручил наградить детей и показать им центр кинологической службы.