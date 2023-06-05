05 июня 2023

Пермские школьники помогли полиции задержать грабителя

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Полиция нашла налетчика благодаря информации школьников Фото:

Младшеклассники из Лысьвы (Пермский край) помогли полицейским найти и задержать грабителя, который избил местную жительницу и украл у нее сумку. Школьники проследили за злоумышленником и передали его приметы и координаты полицейским, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Школьники рассказали, что стали свидетелями нападения. Они проследовали за налетчиком до магазина» — говорится на сайте. Ребятам нельзя было надолго уходить от дома, поэтому они вернулись на место и дали полицейским точное описание грабителя и направление его движения.

В результате силовикам удалось задержать подозреваемого в грабеже гражданина 1968 года рождения, который оказался неоднократно судимым. О смелых школьниках стало известно руководителю главка, который поручил наградить детей и показать им центр кинологической службы.

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Младшеклассники из Лысьвы (Пермский край) помогли полицейским найти и задержать грабителя, который избил местную жительницу и украл у нее сумку. Школьники проследили за злоумышленником и передали его приметы и координаты полицейским, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Школьники рассказали, что стали свидетелями нападения. Они проследовали за налетчиком до магазина» — говорится на сайте. Ребятам нельзя было надолго уходить от дома, поэтому они вернулись на место и дали полицейским точное описание грабителя и направление его движения. В результате силовикам удалось задержать подозреваемого в грабеже гражданина 1968 года рождения, который оказался неоднократно судимым. О смелых школьниках стало известно руководителю главка, который поручил наградить детей и показать им центр кинологической службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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