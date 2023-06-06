Силовики объявили о разрушительном шторме в Свердловской области

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Последствия ливня в Челябинске, вода, брызги, ручей, лето, дождь
В Екатеринбурге ожидается сильный дождь Фото:

В Свердловской области в ночь с 6 на 7 июня ожидается штормовой ветер, который может вызвать серьезные разрушения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«По данным синоптиков, ночью 7 июня местами ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале спасателей. Кроме этого, в регионе могут пройти сильные дожди с крупным градом.

Спасатели призвали свердловчан быть осторожными во время сильных порывов ветра. Согласно шкале Бофорта, ветер до 25 метров в секунду может сдувать черепицу со зданий и ломать деревья. Если непогода наступила, когда люди находятся дома, им стоит закрыть окна двери и дымоходы. На улице стоит держаться подальше от электропроводов и молниеотводов, особенно во время грозы, уточнили спасатели.

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В Свердловской области в ночь с 6 на 7 июня ожидается штормовой ветер, который может вызвать серьезные разрушения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. «По данным синоптиков, ночью 7 июня местами ожидаются шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале спасателей. Кроме этого, в регионе могут пройти сильные дожди с крупным градом. Спасатели призвали свердловчан быть осторожными во время сильных порывов ветра. Согласно шкале Бофорта, ветер до 25 метров в секунду может сдувать черепицу со зданий и ломать деревья. Если непогода наступила, когда люди находятся дома, им стоит закрыть окна двери и дымоходы. На улице стоит держаться подальше от электропроводов и молниеотводов, особенно во время грозы, уточнили спасатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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