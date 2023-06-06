06 июня 2023

Глава челябинского села ушел в отставку после приговора за убийство

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, дело, судья, суд
Суд назначил Алексею Егорову один год ограничения свободы Фото:

Главу Петропавловского сельского поселения (Уйский район Челябинской области) Алексея Егорова отправили в отставку. Причиной стало вступление в силу приговора за смертельное ранение друга во время ночной охоты.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, 5 мая суд вынес приговор, который недавно вступил в силу. В конце концов Алексея Егорова отправили в отставку», — сообщило издание 74.RU.

В ночь на 4 сентября 2022 года во время охоты Егоров случайно ранил из карабина своего товарища в бедро. Глава Петропавловского позвонил в полицию и скорую помощь, но мужчина умер от кровопотери раньше, чем они прибыли. По решению суда ему назначили один год ограничения свободы.

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Главу Петропавловского сельского поселения (Уйский район Челябинской области) Алексея Егорова отправили в отставку. Причиной стало вступление в силу приговора за смертельное ранение друга во время ночной охоты. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, 5 мая суд вынес приговор, который недавно вступил в силу. В конце концов Алексея Егорова отправили в отставку», — сообщило издание 74.RU. В ночь на 4 сентября 2022 года во время охоты Егоров случайно ранил из карабина своего товарища в бедро. Глава Петропавловского позвонил в полицию и скорую помощь, но мужчина умер от кровопотери раньше, чем они прибыли. По решению суда ему назначили один год ограничения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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