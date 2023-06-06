Глава челябинского села ушел в отставку после приговора за убийство

07 июня 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Суд назначил Алексею Егорову один год ограничения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главу Петропавловского сельского поселения (Уйский район Челябинской области) Алексея Егорова отправили в отставку. Причиной стало вступление в силу приговора за смертельное ранение друга во время ночной охоты. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, 5 мая суд вынес приговор, который недавно вступил в силу. В конце концов Алексея Егорова отправили в отставку», — сообщило издание 74.RU. В ночь на 4 сентября 2022 года во время охоты Егоров случайно ранил из карабина своего товарища в бедро. Глава Петропавловского позвонил в полицию и скорую помощь, но мужчина умер от кровопотери раньше, чем они прибыли. По решению суда ему назначили один год ограничения свободы.

Главу Петропавловского сельского поселения (Уйский район Челябинской области) Алексея Егорова отправили в отставку. Причиной стало вступление в силу приговора за смертельное ранение друга во время ночной охоты. «Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, 5 мая суд вынес приговор, который недавно вступил в силу. В конце концов Алексея Егорова отправили в отставку», — сообщило издание 74.RU. В ночь на 4 сентября 2022 года во время охоты Егоров случайно ранил из карабина своего товарища в бедро. Глава Петропавловского позвонил в полицию и скорую помощь, но мужчина умер от кровопотери раньше, чем они прибыли. По решению суда ему назначили один год ограничения свободы.