Глава челябинского села ушел в отставку после приговора за убийство

Главу Петропавловского сельского поселения (Уйский район Челябинской области) Алексея Егорова отправили в отставку. Причиной стало вступление в силу приговора за смертельное ранение друга во время ночной охоты.
«Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, 5 мая суд вынес приговор, который недавно вступил в силу. В конце концов Алексея Егорова отправили в отставку», — сообщило издание 74.RU.
В ночь на 4 сентября 2022 года во время охоты Егоров случайно ранил из карабина своего товарища в бедро. Глава Петропавловского позвонил в полицию и скорую помощь, но мужчина умер от кровопотери раньше, чем они прибыли. По решению суда ему назначили один год ограничения свободы.
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