После публикации URA.RU фонд Путина поможет участнику СВО получить удостоверение ветерана

Участнику СВО из Верхней Салды (Свердловская область) Даниилу помогут получить удостоверение ветерана боевых действий. Свердловчанин обращался в разные инстанции, но безуспешно. Отчаявшись, молодой человек обратился к журналисту агентства. 6 июня на URA.RU вышла публикация о проблеме бойца. 7 июня с корреспондентом агентства связались предстатели фонда «Защитники Отечества». В организации URA.RU заявили, что возьмут солдата под опеку.
«Я очень надеюсь, что фонд поможет мне получить ветеранку. Хочется верить, что процесс не затянется на года. Я благодарен журналисту URA.RU за желание помочь мне. Также хочу поблагодарить сотрудников фонда „Защитники Отечества“ за то, что нашли время для меня. Верю, что удостоверение получу в кратчайшие сроки, ведь мир не без добрых людей», — сказал Даниил в разговоре с корреспондентом агентства.
В фонде «Защитники Отечества» журналисту URA.RU заявили, что социальные координаторы обязательно свяжутся с бойцом. «Фонд возьмет его под опеку и окажет социальное сопровождение», — отметили в организации.
Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, психологическую, медико-психологическую, социальную помощь участникам СВО. Также фонд оказывает помощь их семьям: женам, матерям, отцам, детям.
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