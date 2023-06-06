После публикации URA.RU фонд Путина поможет участнику СВО получить удостоверение ветерана

07 июня 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Даниилу помогут получить удостоверение ветерана боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участнику СВО из Верхней Салды (Свердловская область) Даниилу помогут получить удостоверение ветерана боевых действий. Свердловчанин обращался в разные инстанции, но безуспешно. Отчаявшись, молодой человек обратился к журналисту агентства. 6 июня на URA.RU вышла публикация о проблеме бойца. 7 июня с корреспондентом агентства связались предстатели фонда «Защитники Отечества». В организации URA.RU заявили, что возьмут солдата под опеку. «Я очень надеюсь, что фонд поможет мне получить ветеранку. Хочется верить, что процесс не затянется на года. Я благодарен журналисту URA.RU за желание помочь мне. Также хочу поблагодарить сотрудников фонда „Защитники Отечества“ за то, что нашли время для меня. Верю, что удостоверение получу в кратчайшие сроки, ведь мир не без добрых людей», — сказал Даниил в разговоре с корреспондентом агентства. В фонде «Защитники Отечества» журналисту URA.RU заявили, что социальные координаторы обязательно свяжутся с бойцом. «Фонд возьмет его под опеку и окажет социальное сопровождение», — отметили в организации. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, психологическую, медико-психологическую, социальную помощь участникам СВО. Также фонд оказывает помощь их семьям: женам, матерям, отцам, детям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участнику СВО из Верхней Салды (Свердловская область) Даниилу помогут получить удостоверение ветерана боевых действий. Свердловчанин обращался в разные инстанции, но безуспешно. Отчаявшись, молодой человек обратился к журналисту агентства. 6 июня на URA.RU вышла публикация о проблеме бойца. 7 июня с корреспондентом агентства связались предстатели фонда «Защитники Отечества». В организации URA.RU заявили, что возьмут солдата под опеку. «Я очень надеюсь, что фонд поможет мне получить ветеранку. Хочется верить, что процесс не затянется на года. Я благодарен журналисту URA.RU за желание помочь мне. Также хочу поблагодарить сотрудников фонда „Защитники Отечества“ за то, что нашли время для меня. Верю, что удостоверение получу в кратчайшие сроки, ведь мир не без добрых людей», — сказал Даниил в разговоре с корреспондентом агентства. В фонде «Защитники Отечества» журналисту URA.RU заявили, что социальные координаторы обязательно свяжутся с бойцом. «Фонд возьмет его под опеку и окажет социальное сопровождение», — отметили в организации. Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Фонд оказывает медицинскую, психологическую, медико-психологическую, социальную помощь участникам СВО. Также фонд оказывает помощь их семьям: женам, матерям, отцам, детям.