В Челябинскую область завезли тонны зараженных слив и помидоров

07 июня 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

В помидорах выявлена южноамериканская томатная моль Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинскую область завезли 14,2 тонны слив и девять тонн томатов, зараженных плодожоркой и молью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В 14,2 тоннах сливы из Узбекистана найдена восточная плодожорка. В девяти тоннах томатов из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль. Принято решение провести обеззараживание партий», — уточнили в ведомстве. Фрукты и овощи обеззаразят методом фумигации, отравления насекомых парами и газами. Решение о выпуске партий в оборот примут после процедур и исследований. Ранее сообщалось, что абрикосы с плодожоркой завезли также из Узбекистана. Партию в 18 тонн решили обеззараживать методом газации.

В Челябинскую область завезли 14,2 тонны слив и девять тонн томатов, зараженных плодожоркой и молью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В 14,2 тоннах сливы из Узбекистана найдена восточная плодожорка. В девяти тоннах томатов из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль. Принято решение провести обеззараживание партий», — уточнили в ведомстве. Фрукты и овощи обеззаразят методом фумигации, отравления насекомых парами и газами. Решение о выпуске партий в оборот примут после процедур и исследований. Ранее сообщалось, что абрикосы с плодожоркой завезли также из Узбекистана. Партию в 18 тонн решили обеззараживать методом газации.