В Челябинскую область завезли тонны зараженных слив и помидоров

В Челябинскую область завезли 14,2 тонны слив и девять тонн томатов, зараженных плодожоркой и молью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В 14,2 тоннах сливы из Узбекистана найдена восточная плодожорка. В девяти тоннах томатов из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль. Принято решение провести обеззараживание партий», — уточнили в ведомстве.
Фрукты и овощи обеззаразят методом фумигации, отравления насекомых парами и газами. Решение о выпуске партий в оборот примут после процедур и исследований.
Ранее сообщалось, что абрикосы с плодожоркой завезли также из Узбекистана. Партию в 18 тонн решили обеззараживать методом газации.
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