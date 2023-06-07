В Челябинскую область завезли тонны зараженных слив и помидоров

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ТЦ «Лента». Магнитогорск, овощи, помидоры, томаты
В помидорах выявлена южноамериканская томатная моль Фото:

В Челябинскую область завезли 14,2 тонны слив и девять тонн томатов, зараженных плодожоркой и молью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В 14,2 тоннах сливы из Узбекистана найдена восточная плодожорка. В девяти тоннах томатов из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль. Принято решение провести обеззараживание партий», — уточнили в ведомстве.

Фрукты и овощи обеззаразят методом фумигации, отравления насекомых парами и газами. Решение о выпуске партий в оборот примут после процедур и исследований.

Ранее сообщалось, что абрикосы с плодожоркой завезли также из Узбекистана. Партию в 18 тонн решили обеззараживать методом газации.

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В Челябинскую область завезли 14,2 тонны слив и девять тонн томатов, зараженных плодожоркой и молью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В 14,2 тоннах сливы из Узбекистана найдена восточная плодожорка. В девяти тоннах томатов из Туркменистана выявлена южноамериканская томатная моль. Принято решение провести обеззараживание партий», — уточнили в ведомстве. Фрукты и овощи обеззаразят методом фумигации, отравления насекомых парами и газами. Решение о выпуске партий в оборот примут после процедур и исследований. Ранее сообщалось, что абрикосы с плодожоркой завезли также из Узбекистана. Партию в 18 тонн решили обеззараживать методом газации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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