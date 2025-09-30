У иноагента Смольянинова* обнаружили новый долг

С актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) вновь принудительно взыскивают долг по кредитным платежам — почти 95 тысяч рублей. Об этом стало известно из материалов Федеральной службы судебных приставов и судебных документов.
«С актера принудительно взыскивают задолженность по кредитным платежам, которая составляет почти 95 тысяч рублей», — говорится в сообщении РИА Новости со ссылкой на документы приставов. Согласно материалам, 25 сентября на Смольянинова* открыто новое исполнительное производство.
Ранее Смольянинова* уже привлекали к ответственности за неуплату кредитных обязательств: общая сумма взысканий превышала 159,7 тысячи рублей. В августе 2025 года информированный источник агентства сообщал, что в счет погашения долгов приставы арестовали автомобиль актера. Артур Смольянинов* заочно арестован российским судом по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, а также по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды через интернет.
*Включен Минюстом РФ в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
