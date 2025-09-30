Россия намерена создать уникальную систему

Россия первой в мире внедрит систему идентификации беспилотников
В России хотят внедрить систему распознавания БПЛА
В России хотят внедрить систему распознавания БПЛА Фото:

Россия может первой в мире внедрить единую систему идентификации беспилотного транспорта. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ. По данным ведомства, на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» уже проведено успешное тестирование подключения и мониторинга различных типов беспилотных средств — от авиадронов до грузовых автомобилей и катеров.

«Наша стратегическая цель — первыми в мире создать универсальную систему идентификации беспилотной техники. Мы уже успешно протестировали подключение к платформе на базе госинформсистемы „ЭРА-ГЛОНАСС“ и мониторинг различных типов беспилотников: авиадронами, грузовыми автомобилями и безэкипажными катерами», — заявили в пресс-службе министерства, анонсируя международный форум «Цифровая транспортация 2025». Цитата по РИА «Новости».

Ранее глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на Восточном экономическом форуме сообщил о создании и тестировании центра развития беспилотных технологий и робототехники. По словам Райкевича, новый центр будет формировать экосистему сервисов для Единой системы идентификации беспилотного транспорта на платформе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Центр развития беспилотных технологий был создан по предложению Минтранса России в рамках исполнения поручений президента РФ по развитию беспилотных авиационных систем и реализации дорожной карты по созданию Единой системы идентификации. В его задачи входит привлечение отечественных стартапов, интеграция разработок университетов, а также объединение собственных решений АО «ГЛОНАСС» в сфере высокоточной навигации, гибридной связи и мониторинга с ведущими компаниями рынка беспилотников.

