В ХМАО «Сургутнефтегаз» продает офис своего банка за 14 млн рублей

«Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Представитель продавца сообщил, что стоимость недвижимости порядка 14 млн рублей, но реальному покупателю готов снизить цену.
«Современный офис площадью порядка 150 квадратных метров с двумя входами полностью готов к использованию. Продаем по цене от 90 тыс за квадратный метр: выходит около 14 млн рублей, уместен торг», — сообщил продавец.
Офис расположен на втором этаже дома по улице Игоря Киртбая. Рядом со входом есть парковка на двадцать мест.
Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей.
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