В ХМАО «Сургутнефтегаз» продает офис своего банка за 14 млн рублей

08 июня 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Бывший офис «Сургутнефтегаза» расположен на первой линии делового района Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Представитель продавца сообщил, что стоимость недвижимости порядка 14 млн рублей, но реальному покупателю готов снизить цену. «Современный офис площадью порядка 150 квадратных метров с двумя входами полностью готов к использованию. Продаем по цене от 90 тыс за квадратный метр: выходит около 14 млн рублей, уместен торг», — сообщил продавец. Офис расположен на втором этаже дома по улице Игоря Киртбая. Рядом со входом есть парковка на двадцать мест. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей.

«Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Представитель продавца сообщил, что стоимость недвижимости порядка 14 млн рублей, но реальному покупателю готов снизить цену. «Современный офис площадью порядка 150 квадратных метров с двумя входами полностью готов к использованию. Продаем по цене от 90 тыс за квадратный метр: выходит около 14 млн рублей, уместен торг», — сообщил продавец. Офис расположен на втором этаже дома по улице Игоря Киртбая. Рядом со входом есть парковка на двадцать мест. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей.