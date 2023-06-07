07 июня 2023

В ХМАО «Сургутнефтегаз» продает офис своего банка за 14 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, автобус, вахта, сургутнефтегаз, вахтовый автобус
Бывший офис «Сургутнефтегаза» расположен на первой линии делового района Сургута Фото:

«Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Представитель продавца сообщил, что стоимость недвижимости порядка 14 млн рублей, но реальному покупателю готов снизить цену.

«Современный офис площадью порядка 150 квадратных метров с двумя входами полностью готов к использованию. Продаем по цене от 90 тыс за квадратный метр: выходит около 14 млн рублей, уместен торг», — сообщил продавец.

Офис расположен на втором этаже дома по улице Игоря Киртбая. Рядом со входом есть парковка на двадцать мест.

Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей.

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«Сургутнефтегаз» продает бывший дополнительный офис «Сургутнефтегазбанка» (дочерняя организация СНГ) в Сургуте. Представитель продавца сообщил, что стоимость недвижимости порядка 14 млн рублей, но реальному покупателю готов снизить цену. «Современный офис площадью порядка 150 квадратных метров с двумя входами полностью готов к использованию. Продаем по цене от 90 тыс за квадратный метр: выходит около 14 млн рублей, уместен торг», — сообщил продавец. Офис расположен на втором этаже дома по улице Игоря Киртбая. Рядом со входом есть парковка на двадцать мест. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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