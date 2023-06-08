Челябинский экс-силовик пойдет под суд за убийство троих собутыльников

09 июня 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Бывшему силовику может грозить пожизненное лишение свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске будут судить бывшего сотрудника правоохранительных органов, зарезавшего троих собутыльников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, дело будет направлено в областной суд для рассмотрения по существу. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Ранее он уже имел судимости», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел в конце марта. Во время вечеринки между собутыльниками случился конфликт. Они начали оскорблять бывшего сотрудника правоохранительных органов. Тогда он взял нож и зарезал обидчиков. После этого мужчина самостоятельно вызвал сотрудников полиции и скорой помощи, ожидая их приезда на месте происшествия.

В Челябинске будут судить бывшего сотрудника правоохранительных органов, зарезавшего троих собутыльников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, дело будет направлено в областной суд для рассмотрения по существу. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Ранее он уже имел судимости», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел в конце марта. Во время вечеринки между собутыльниками случился конфликт. Они начали оскорблять бывшего сотрудника правоохранительных органов. Тогда он взял нож и зарезал обидчиков. После этого мужчина самостоятельно вызвал сотрудников полиции и скорой помощи, ожидая их приезда на месте происшествия.