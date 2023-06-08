Губернатор Моор вручил тюменцам госнаграды от Путина

09 июня 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

К наградам от президента представлены 47 тюменцев и 10 военных-добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменцам, в числе которых врачи, журналисты, спасатели и спортсмены, государственные награды от президента Владимира Путина. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Среди 47 награжденных — работники здравоохранения, сельского хозяйства, спасатели, педагоги. В церемонии принимают участие Рафаэль Гольдберг-Гуревич и Анатолий Костров, которым были присвоены почетные звания „Заслуженный журналист Российской Федерации“», — говорится в сообщении ведомства. Сегодня свои награды также получат десять военнослужащих Тюменской области. Медали «За отвагу» передадут военным-добровольцам.

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменцам, в числе которых врачи, журналисты, спасатели и спортсмены, государственные награды от президента Владимира Путина. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Среди 47 награжденных — работники здравоохранения, сельского хозяйства, спасатели, педагоги. В церемонии принимают участие Рафаэль Гольдберг-Гуревич и Анатолий Костров, которым были присвоены почетные звания „Заслуженный журналист Российской Федерации“», — говорится в сообщении ведомства. Сегодня свои награды также получат десять военнослужащих Тюменской области. Медали «За отвагу» передадут военным-добровольцам.