08 июня 2023

Губернатор Моор вручил тюменцам госнаграды от Путина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
К наградам от президента представлены 47 тюменцев и 10 военных-добровольцев Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменцам, в числе которых врачи, журналисты, спасатели и спортсмены, государственные награды от президента Владимира Путина. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Среди 47 награжденных — работники здравоохранения, сельского хозяйства, спасатели, педагоги. В церемонии принимают участие Рафаэль Гольдберг-Гуревич и Анатолий Костров, которым были присвоены почетные звания „Заслуженный журналист Российской Федерации“», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня свои награды также получат десять военнослужащих Тюменской области. Медали «За отвагу» передадут военным-добровольцам.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменцам, в числе которых врачи, журналисты, спасатели и спортсмены, государственные награды от президента Владимира Путина. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Среди 47 награжденных — работники здравоохранения, сельского хозяйства, спасатели, педагоги. В церемонии принимают участие Рафаэль Гольдберг-Гуревич и Анатолий Костров, которым были присвоены почетные звания „Заслуженный журналист Российской Федерации“», — говорится в сообщении ведомства. Сегодня свои награды также получат десять военнослужащих Тюменской области. Медали «За отвагу» передадут военным-добровольцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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