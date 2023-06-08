Губернатор Моор вручил тюменцам госнаграды от Путина

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил тюменцам, в числе которых врачи, журналисты, спасатели и спортсмены, государственные награды от президента Владимира Путина. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
«Среди 47 награжденных — работники здравоохранения, сельского хозяйства, спасатели, педагоги. В церемонии принимают участие Рафаэль Гольдберг-Гуревич и Анатолий Костров, которым были присвоены почетные звания „Заслуженный журналист Российской Федерации“», — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня свои награды также получат десять военнослужащих Тюменской области. Медали «За отвагу» передадут военным-добровольцам.
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