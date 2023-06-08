В Тюмени задерживается прибытие важной православной святыни

09 июня 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Мощи пробудут в Тюмени больше суток, затем отправятся в другие регионы страны Фото: Московец Илья © URA.RU Прибытие важной православной святыни — мощей великомученика Георгия Победоносца — задерживается на час. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Внимание: изменилось время прибытия ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца в Тюмень. Встреча состоится в 15:45 сегодня, 9 июня, у стен Свято-Троицкого мужского монастыря», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Ранее сообщалось, что мощи прибудут в Тюмень в 14:45. Причина задержки не называется. Известно, что святыня пробудет в городе больше суток. 10 июня в 18:00 она отправится в другие регионы страны. Также сообщается, что с мая по сентябрь 2023 года мощи увидят более чем в 100 городах России.

Прибытие важной православной святыни — мощей великомученика Георгия Победоносца — задерживается на час. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Внимание: изменилось время прибытия ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца в Тюмень. Встреча состоится в 15:45 сегодня, 9 июня, у стен Свято-Троицкого мужского монастыря», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Ранее сообщалось, что мощи прибудут в Тюмень в 14:45. Причина задержки не называется. Известно, что святыня пробудет в городе больше суток. 10 июня в 18:00 она отправится в другие регионы страны. Также сообщается, что с мая по сентябрь 2023 года мощи увидят более чем в 100 городах России.