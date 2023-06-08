08 июня 2023

В Тюмени задерживается прибытие важной православной святыни

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Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца в Храме на крови. Екатеринбург, мощи георгия победоносца
Мощи пробудут в Тюмени больше суток, затем отправятся в другие регионы страны Фото:

Прибытие важной православной святыни — мощей великомученика Георгия Победоносца — задерживается на час. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Внимание: изменилось время прибытия ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца в Тюмень. Встреча состоится в 15:45 сегодня, 9 июня, у стен Свято-Троицкого мужского монастыря», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мощи прибудут в Тюмень в 14:45. Причина задержки не называется. Известно, что святыня пробудет в городе больше суток. 10 июня в 18:00 она отправится в другие регионы страны. Также сообщается, что с мая по сентябрь 2023 года мощи увидят более чем в 100 городах России.

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Прибытие важной православной святыни — мощей великомученика Георгия Победоносца — задерживается на час. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Внимание: изменилось время прибытия ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца в Тюмень. Встреча состоится в 15:45 сегодня, 9 июня, у стен Свято-Троицкого мужского монастыря», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Ранее сообщалось, что мощи прибудут в Тюмень в 14:45. Причина задержки не называется. Известно, что святыня пробудет в городе больше суток. 10 июня в 18:00 она отправится в другие регионы страны. Также сообщается, что с мая по сентябрь 2023 года мощи увидят более чем в 100 городах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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