Из-за постоянного потока автомобилей проезжать на площадку могут только небольшая техника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга запланировали эксперимент: перекрыть улицу Шейнкмана (от Радищева до Куйбышева), чтобы отремонтировать ее в рекордно короткие сроки — за две недели. Но в ГИБДД отказали, сообщил URA.RU источник. В итоге ремонт продлится месяц. И элитный квартал превратился в «Бангладеш», как говорят кураторы объекта.

По контракту ремонт должен завершиться к 1 августа. Чиновники вместе с подрядчиком якобы предложили перенаправить транспортные потоки по улицам Радищева, Куйбышева и Сакко и Ванцетти. «Да, были бы пробки, но это всего на две недели. Уже к концу июня (так быстро еще никто не делал) отремонтированный участок [на ул. Шейнкмана] был бы открыт, сразу приступили бы к тротуарам. Но в ГИБДД не согласовали ПОД [план организации движения]. Бюрократия», — развел руками собеседник.

Рабочие вышли на площадку в начале недели. Целый день у них ушел на освобождение лишь одного парковочного кармана. Водители заставили машинами соседние участки — в два-три ряда. Крупногабаритная техника проехать не может, перевозить мусор и стройматериалы приходится на небольших КАМАЗах, и это тоже замедляет процесс. Вероятно, в ГИБДД уйдет новая просьба. В этот раз о помощи в освобождении других парковок.

Корреспондент направил в УГИБДД запрос на комментарий по теме. Ответ на него пока не пришел.

Ремонт проезжей части и парковочных карманов планировали завершить к третьей декаде июня. Из-за отказа полиции дедлайн сдвинулся на несколько недель Фото: URA.RU

Движение на Шейнкмана столь хаотичное, что с трудом проезжает даже пожарная техника Фото: URA.RU