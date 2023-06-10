10 июня 2023

Глава СК распорядился возбудить дело из-за ненадлежащего содержания памятника в Сухом Логе

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за памятника ВОВ Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержания памятника погибшим героям Великой Отечественной войны в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании мемориала павшим героям ВОВ в Сухом Логе Свердловской области. Главе СК по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении СК РФ в telegram-канале.

По данным ведомства, информация о ненадлежащем содержании памятника появилась в соцсетях. «Территория монумента в течение длительного времени приходит в запустение, высеченные на мемориальной доске имена солдат стали нечитаемыми», — сообщили в СК РФ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Сухого Лога. Ответ на момент публикации новости не получен.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержания памятника погибшим героям Великой Отечественной войны в Сухом Логе (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании мемориала павшим героям ВОВ в Сухом Логе Свердловской области. Главе СК по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено представить доклад о ходе и результатах расследования», — говорится в сообщении СК РФ в telegram-канале. По данным ведомства, информация о ненадлежащем содержании памятника появилась в соцсетях. «Территория монумента в течение длительного времени приходит в запустение, высеченные на мемориальной доске имена солдат стали нечитаемыми», — сообщили в СК РФ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Сухого Лога. Ответ на момент публикации новости не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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