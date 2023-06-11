Вильфанд предрек заморозки Свердловской области

12 июня 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Ближайшие две ночи в Свердловской области ожидаются заморозки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие две ночи, 13 и 14 июня. Температура может достигнуть -2 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «В Свердловской области ночью 13 и 14 июня ожидаются заморозки. Температура будет понижаться до -2 градусов», — передает ТАСС слова Вильфанда. Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что 14 июня в Свердловскую область придет теплая погода. Также он называл свердловские города, где ожидались заморозки в ночь на День России.

В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие две ночи, 13 и 14 июня. Температура может достигнуть -2 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «В Свердловской области ночью 13 и 14 июня ожидаются заморозки. Температура будет понижаться до -2 градусов», — передает ТАСС слова Вильфанда. Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что 14 июня в Свердловскую область придет теплая погода. Также он называл свердловские города, где ожидались заморозки в ночь на День России.