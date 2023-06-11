Вильфанд предрек заморозки Свердловской области

Ближайшие две ночи в Свердловской области ожидаются заморозки
В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие две ночи, 13 и 14 июня. Температура может достигнуть -2 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
«В Свердловской области ночью 13 и 14 июня ожидаются заморозки. Температура будет понижаться до -2 градусов», — передает ТАСС слова Вильфанда.
Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что 14 июня в Свердловскую область придет теплая погода. Также он называл свердловские города, где ожидались заморозки в ночь на День России.
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