В Екатеринбурге столкнулись пассажирские автобусы. Фото, видео

13 июня 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

В результате аварии пострадал один пассажир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в районе Академический столкнулись пассажирские автобусы, следовавшие по маршрутам №37 и 42, из-за чего образовалась пробка. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Похоже, что два автобуса столкнулись на пересечении улиц Расковой и Амудсена. Видно, что у первого заднее стекло лопнуло», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт ДТП и сообщили, что в результате столкновения пострадал один пассажир. Ранее при выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге в районе Академический столкнулись пассажирские автобусы, следовавшие по маршрутам №37 и 42, из-за чего образовалась пробка. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Похоже, что два автобуса столкнулись на пересечении улиц Расковой и Амудсена. Видно, что у первого заднее стекло лопнуло», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт ДТП и сообщили, что в результате столкновения пострадал один пассажир. Ранее при выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек.