12 июня 2023

В Екатеринбурге столкнулись пассажирские автобусы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день открытия 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбургском цирке. Екатеринбург, автобус, гортранс, общественный транспорт, маршрут24
В результате аварии пострадал один пассажир Фото:

В Екатеринбурге в районе Академический столкнулись пассажирские автобусы, следовавшие по маршрутам №37 и 42, из-за чего образовалась пробка. Об этом URA.RU сообщают читатели.

«Похоже, что два автобуса столкнулись на пересечении улиц Расковой и Амудсена. Видно, что у первого заднее стекло лопнуло», — рассказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт ДТП и сообщили, что в результате столкновения пострадал один пассажир.

Ранее при выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек.

Фото:

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В Екатеринбурге в районе Академический столкнулись пассажирские автобусы, следовавшие по маршрутам №37 и 42, из-за чего образовалась пробка. Об этом URA.RU сообщают читатели. «Похоже, что два автобуса столкнулись на пересечении улиц Расковой и Амудсена. Видно, что у первого заднее стекло лопнуло», — рассказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт ДТП и сообщили, что в результате столкновения пострадал один пассажир. Ранее при выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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