В Екатеринбурге в районе Академический столкнулись пассажирские автобусы, следовавшие по маршрутам №37 и 42, из-за чего образовалась пробка. Об этом URA.RU сообщают читатели.
«Похоже, что два автобуса столкнулись на пересечении улиц Расковой и Амудсена. Видно, что у первого заднее стекло лопнуло», — рассказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там подтвердили факт ДТП и сообщили, что в результате столкновения пострадал один пассажир.
Ранее при выезде из села Покровское (Свердловская область) водитель Toyota RAV4 не уступил дорогу Hyundai Creta. В результате аварии пострадало несколько человек.
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