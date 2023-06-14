В Екатеринбурге выступит группа, которую заметили в Rolling Stone

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Концерт пройдет на свежем воздухе Фото:

Группа «Перемотка», которую журнал Rolling Stone внес в список «10 интересных российских музыкантов осени», выступит в Екатеринбурге в летнем дворе Музея Андеграунда. Об этом URA.RU рассказали в музее.

«В песнях группы „Перемотка“ поется о любви, юности, выборе. Одним из самых ярких треков, стала композиция „Как тебя покорить“. Их творчество полно внутреннего света, порой оно несет веселые, а порой печальные нотки», — анонсировали концерт организаторы. Они обещают, что со сцены прозвучат новые песни и хиты.

Мероприятие пройдет 17 июня в 19:00. Билеты обойдутся от 1100 рублей.

Ранее в Музее Андеграунда провели новый рок-фестиваль «Музыка Андеграунда». Участники продолжили традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, простирающегося от гаражного панка до изысканного арт-рока. Также представители музея поделились, что ожидают в августе в гости хип-хоп исполнителя Антоху МС.

Группа «Перемотка» создана в 2015 году в Екатеринбурге. Она очень быстро стала популярной среди поклонников новой волны в русской музыке
Группа «Перемотка» создана в 2015 году в Екатеринбурге. Она очень быстро стала популярной среди поклонников новой волны в русской музыке

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Группа «Перемотка», которую журнал Rolling Stone внес в список «10 интересных российских музыкантов осени», выступит в Екатеринбурге в летнем дворе Музея Андеграунда. Об этом URA.RU рассказали в музее. «В песнях группы „Перемотка“ поется о любви, юности, выборе. Одним из самых ярких треков, стала композиция „Как тебя покорить“. Их творчество полно внутреннего света, порой оно несет веселые, а порой печальные нотки», — анонсировали концерт организаторы. Они обещают, что со сцены прозвучат новые песни и хиты. Мероприятие пройдет 17 июня в 19:00. Билеты обойдутся от 1100 рублей. Ранее в Музее Андеграунда провели новый рок-фестиваль «Музыка Андеграунда». Участники продолжили традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, простирающегося от гаражного панка до изысканного арт-рока. Также представители музея поделились, что ожидают в августе в гости хип-хоп исполнителя Антоху МС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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