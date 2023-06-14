В Екатеринбурге выступит группа, которую заметили в Rolling Stone

Концерт пройдет на свежем воздухе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группа «Перемотка», которую журнал Rolling Stone внес в список «10 интересных российских музыкантов осени», выступит в Екатеринбурге в летнем дворе Музея Андеграунда. Об этом URA.RU рассказали в музее.

«В песнях группы „Перемотка“ поется о любви, юности, выборе. Одним из самых ярких треков, стала композиция „Как тебя покорить“. Их творчество полно внутреннего света, порой оно несет веселые, а порой печальные нотки», — анонсировали концерт организаторы. Они обещают, что со сцены прозвучат новые песни и хиты.

Мероприятие пройдет 17 июня в 19:00. Билеты обойдутся от 1100 рублей.

Ранее в Музее Андеграунда провели новый рок-фестиваль «Музыка Андеграунда». Участники продолжили традиции музыкального свердловского рок-андеграунда, простирающегося от гаражного панка до изысканного арт-рока. Также представители музея поделились, что ожидают в августе в гости хип-хоп исполнителя Антоху МС.