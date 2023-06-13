Мэр Сургута объявил сбор денег на строительство городского Кремля

Мэр Сургута Андрей Филатов объявил сбор денег на возведение памятника «Сургутский Кремль», который станет одной из визитных карточек города. О новом арт-объекте речь зашла на заседании оперативного штаба в администрации, онлайн-трансляция которого опубликована на странице главы города «ВКонтакте».
«Памятный знак мы будем создавать на деньги жителей. Для всех, кто хочет поучаствовать в создании памятного знака, мы разместим реквизиты. Есть уверенность, что мы городом и предпринимательским сообществом соберем деньги на этот памятный знак. Он не будет аукционно-бюджетный, а будет городской», — сообщил Филатов.
Арт-объект будет выполнен из бронзы и расположен так, чтобы к нему можно было подходить и фотографироваться. Появится он в следующем году. В планах властей города разместить на памятнике «Сургутский Кремль» список участников, пожертвовавших деньги. «На памятном знаке будет размещен QR-код, который будет полностью рассказывать о каждом, кто вложил свои средства», — добавил Филатов.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания.
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