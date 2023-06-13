Мэр Сургута объявил сбор денег на строительство городского Кремля

14 июня 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

На памятнике разместят список участников сбора денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэр Сургута Андрей Филатов объявил сбор денег на возведение памятника «Сургутский Кремль», который станет одной из визитных карточек города. О новом арт-объекте речь зашла на заседании оперативного штаба в администрации, онлайн-трансляция которого опубликована на странице главы города «ВКонтакте». «Памятный знак мы будем создавать на деньги жителей. Для всех, кто хочет поучаствовать в создании памятного знака, мы разместим реквизиты. Есть уверенность, что мы городом и предпринимательским сообществом соберем деньги на этот памятный знак. Он не будет аукционно-бюджетный, а будет городской», — сообщил Филатов. Арт-объект будет выполнен из бронзы и расположен так, чтобы к нему можно было подходить и фотографироваться. Появится он в следующем году. В планах властей города разместить на памятнике «Сургутский Кремль» список участников, пожертвовавших деньги. «На памятном знаке будет размещен QR-код, который будет полностью рассказывать о каждом, кто вложил свои средства», — добавил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания.

Мэр Сургута Андрей Филатов объявил сбор денег на возведение памятника «Сургутский Кремль», который станет одной из визитных карточек города. О новом арт-объекте речь зашла на заседании оперативного штаба в администрации, онлайн-трансляция которого опубликована на странице главы города «ВКонтакте». «Памятный знак мы будем создавать на деньги жителей. Для всех, кто хочет поучаствовать в создании памятного знака, мы разместим реквизиты. Есть уверенность, что мы городом и предпринимательским сообществом соберем деньги на этот памятный знак. Он не будет аукционно-бюджетный, а будет городской», — сообщил Филатов. Арт-объект будет выполнен из бронзы и расположен так, чтобы к нему можно было подходить и фотографироваться. Появится он в следующем году. В планах властей города разместить на памятнике «Сургутский Кремль» список участников, пожертвовавших деньги. «На памятном знаке будет размещен QR-код, который будет полностью рассказывать о каждом, кто вложил свои средства», — добавил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута попросил РЖД сохранить исторические элементы при реконструкции ЖД-вокзала. Проектировать новое здание сургутского железнодорожного вокзала будут, учитывая исторические архитектурные формы старого здания.