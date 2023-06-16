Президент ЮАР по пути в Петербург заехал в Киев

Сирил Рамафоса приехал на встречу в Киев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса перед предстоящей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ прибыл в Киев для обсуждения африканской миссии по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где сегодня запланировано обсуждение африканской мирной миссии по Украине», — говорится в telegram-канале. Других подробностей не приведено. Рамафоса 16 июня также должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе касательно Украины, передает телеканал 360. Путин разговаривал с Рамафосой по телефону, пишет «Царьград». Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине.