Президент ЮАР по пути в Петербург заехал в Киев

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Сирил Рамафоса приехал на встречу в Киев Фото:
новость из сюжета
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса перед предстоящей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ прибыл в Киев для обсуждения африканской миссии по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где сегодня запланировано обсуждение африканской мирной миссии по Украине», — говорится в telegram-канале. Других подробностей не приведено. Рамафоса 16 июня также должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе касательно Украины, передает телеканал 360. Путин разговаривал с Рамафосой по телефону, пишет «Царьград». Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса перед предстоящей встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ прибыл в Киев для обсуждения африканской миссии по Украине. Об этом сообщает РИА Новости. «Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, где сегодня запланировано обсуждение африканской мирной миссии по Украине», — говорится в telegram-канале. Других подробностей не приведено. Рамафоса 16 июня также должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ранее стало известно, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе касательно Украины, передает телеканал 360. Путин разговаривал с Рамафосой по телефону, пишет «Царьград». Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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