Военкор Поддубный: на Украине ликвидировали сразу двух полковников ВСУ

18 июня 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

Обстоятельства их гибели не уточняются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине ликвидировали двух полковника Вооруженных сил Украины Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений. «Ликвидированы два полковника ВСУ Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский», — написал Поддубный в telegram-канале. Уточняется, что оба полковника были ветеранами АТО и поддерживали карательную операцию в ДНР. Обстоятельства их гибели не известны. Ранее Поддубный заявлял о ликвидации в Артемовске офицера Главного управления разведки Украины Виталия Курсова, передает телеканал 360. Также военкор рассказывал, что украинские солдаты начали стягивать войска для контрнаступления. Он сообщил об активном перемещение техники под Харьковом.

На Украине ликвидировали двух полковника Вооруженных сил Украины Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений. «Ликвидированы два полковника ВСУ Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский», — написал Поддубный в telegram-канале. Уточняется, что оба полковника были ветеранами АТО и поддерживали карательную операцию в ДНР. Обстоятельства их гибели не известны. Ранее Поддубный заявлял о ликвидации в Артемовске офицера Главного управления разведки Украины Виталия Курсова, передает телеканал 360. Также военкор рассказывал, что украинские солдаты начали стягивать войска для контрнаступления. Он сообщил об активном перемещение техники под Харьковом.