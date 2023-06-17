17 июня 2023

Военкор Поддубный: на Украине ликвидировали сразу двух полковников ВСУ

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Обстоятельства их гибели не уточняются Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине ликвидировали двух полковника Вооруженных сил Украины Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений.

«Ликвидированы два полковника ВСУ Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский», — написал Поддубный в telegram-канале. Уточняется, что оба полковника были ветеранами АТО и поддерживали карательную операцию в ДНР. Обстоятельства их гибели не известны.

Ранее Поддубный заявлял о ликвидации в Артемовске офицера Главного управления разведки Украины Виталия Курсова, передает телеканал 360. Также военкор рассказывал, что украинские солдаты начали стягивать войска для контрнаступления. Он сообщил об активном перемещение техники под Харьковом.

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На Украине ликвидировали двух полковника Вооруженных сил Украины Сергея Кузьмина и Сергея Конопатского. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений. «Ликвидированы два полковника ВСУ Сергей Кузьмин и Сергей Конопатский», — написал Поддубный в telegram-канале. Уточняется, что оба полковника были ветеранами АТО и поддерживали карательную операцию в ДНР. Обстоятельства их гибели не известны. Ранее Поддубный заявлял о ликвидации в Артемовске офицера Главного управления разведки Украины Виталия Курсова, передает телеканал 360. Также военкор рассказывал, что украинские солдаты начали стягивать войска для контрнаступления. Он сообщил об активном перемещение техники под Харьковом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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