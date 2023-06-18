В США испугались вторжения России в одну из стран НАТО

Россия может пойти на границу Польши, Эстонии, Латвии или Литвы, заявил Майк Пенс
В случае победы России в спецоперации она не остановится, а перейдет на границу одной из стран НАТО. Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.
«Если Россия победит Украину, то российская армия перейдет границу, и наши мужчины и женщины должны будут пойти сражаться», — сказал Пенс в интервью
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае поражения Вооруженных сил Украины их место займет польская армия. Он отметил, что Варшава может стать участником конфликта, пишет «Царьград».
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