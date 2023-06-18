В США испугались вторжения России в одну из стран НАТО

Экс вице-президент США Майк Пенс: в случае победы над Украиной РФ перейдет границу одной из стран НАТО

18 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Россия может пойти на границу Польши, Эстонии, Латвии или Литвы, заявил Майк Пенс Фото: James McNellis/Flickr (CC BY 2.0) В случае победы России в спецоперации она не остановится, а перейдет на границу одной из стран НАТО. Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс. «Если Россия победит Украину, то российская армия перейдет границу, и наши мужчины и женщины должны будут пойти сражаться», — сказал Пенс в интервью телеканалу NBC News. Он отметил, что Россия может пойти на границу Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае поражения Вооруженных сил Украины их место займет польская армия. Он отметил, что Варшава может стать участником конфликта, пишет «Царьград».

В случае победы России в спецоперации она не остановится, а перейдет на границу одной из стран НАТО. Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс. «Если Россия победит Украину, то российская армия перейдет границу, и наши мужчины и женщины должны будут пойти сражаться», — сказал Пенс в интервью телеканалу NBC News. Он отметил, что Россия может пойти на границу Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае поражения Вооруженных сил Украины их место займет польская армия. Он отметил, что Варшава может стать участником конфликта, пишет «Царьград».