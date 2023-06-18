В США испугались вторжения России в одну из стран НАТО

Экс вице-президент США Майк Пенс: в случае победы над Украиной РФ перейдет границу одной из стран НАТО
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Россия может пойти на границу Польши, Эстонии, Латвии или Литвы, заявил Майк Пенс Фото:

В случае победы России в спецоперации она не остановится, а перейдет на границу одной из стран НАТО. Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

«Если Россия победит Украину, то российская армия перейдет границу, и наши мужчины и женщины должны будут пойти сражаться», — сказал Пенс в интервью телеканалу NBC News. Он отметил, что Россия может пойти на границу Польши, Эстонии, Латвии или Литвы.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае поражения Вооруженных сил Украины их место займет польская армия. Он отметил, что Варшава может стать участником конфликта, пишет «Царьград».

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В случае победы России в спецоперации она не остановится, а перейдет на границу одной из стран НАТО. Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс. «Если Россия победит Украину, то российская армия перейдет границу, и наши мужчины и женщины должны будут пойти сражаться», — сказал Пенс в интервью телеканалу NBC News. Он отметил, что Россия может пойти на границу Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае поражения Вооруженных сил Украины их место займет польская армия. Он отметил, что Варшава может стать участником конфликта, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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