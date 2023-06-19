Летняя эстрада в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге практически готова к празднованию 300-летия города. На ней в середине августа должен выступить дирижер Валерий Гергиев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка.
«Открытие эстрады -17 августа, как и планировали. Сейчас она находится на завершающей стадии реконструкции», — пояснили представители екатеринбургского ЦПКиО.
Ранее стало известно, что дирижер Валерий Гергиев станет музыкальным гостем на 300-летии Екатеринбурга. Он выступит вместе с оркестром 17 августа на Летней эстраде в парке Маяковского. Также на открытие новой сцены позвали пианиста Дениса Мацуева.
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