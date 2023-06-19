В главном парке Екатеринбурга раскрыли, насколько готова сцена, где выступит Гергиев. Фото

В Екатеринбурге в парке Маяковского Летняя эстрада находится на завершающей стадии реконструкции
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Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского. Екатеринбург, летняя эстрада
Летнюю эстраду представят публике 17 августа Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Летняя эстрада в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге практически готова к празднованию 300-летия города. На ней в середине августа должен выступить дирижер Валерий Гергиев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка.

«Открытие эстрады -17 августа, как и планировали. Сейчас она находится на завершающей стадии реконструкции», — пояснили представители екатеринбургского ЦПКиО.

Ранее стало известно, что дирижер Валерий Гергиев станет музыкальным гостем на 300-летии Екатеринбурга. Он выступит вместе с оркестром 17 августа на Летней эстраде в парке Маяковского. Также на открытие новой сцены позвали пианиста Дениса Мацуева.

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Летняя эстрада в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге практически готова к празднованию 300-летия города. На ней в середине августа должен выступить дирижер Валерий Гергиев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе парка. «Открытие эстрады -17 августа, как и планировали. Сейчас она находится на завершающей стадии реконструкции», — пояснили представители екатеринбургского ЦПКиО. Ранее стало известно, что дирижер Валерий Гергиев станет музыкальным гостем на 300-летии Екатеринбурга. Он выступит вместе с оркестром 17 августа на Летней эстраде в парке Маяковского. Также на открытие новой сцены позвали пианиста Дениса Мацуева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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