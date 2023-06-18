18 июня 2023

Старинный паб Екатеринбурга устроит вечеринку с Ириной Салтыковой

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Открытие летней веранды ресторана "James", ресторан james
Паб James привозит звезд нулевых с февраля 2023 года Фото:

В екатеринбургском старинном пабе James продолжается серия вечеринок со звездами нулевых. На этот раз в гости 24 июня приедет певица Ирина Салтыкова. Об этом сообщают представители ресторанной компании Resta в своем telegram-канале.

«Уже в эту субботу в пабе James состоится концерт певицы, собиравшей танцполы в 90-е и золотые нулевые — Ирины Салтыковой. 24 июня вас ждет неповторимая энергетика и лучшие хиты: „Голубые глазки“, „Бегу за тобой“, „Серые глаза“, „Мадонна“», — сообщают владельцы James.

Билеты можно купить от 1500 рублей. Концерт начнется в 22:00, до этого на разогреве выступит Dj-тандем Nickoлаич & Kenar. А сразу после концерта — вечеринка с Dj Flash и Mc Bubnova.

Ранее паб James заявил, что возрождает вечеринки со звездами нулевых. Первая тусовка прошла 10 февраля, где выступила группа «Вирус». Также в пабе выступали экс-участник проекта «Кармэн» Богдан Титомир и победитель шоу «Открытый Микрофон» и участника Comedy Battle Дениса Че.

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В екатеринбургском старинном пабе James продолжается серия вечеринок со звездами нулевых. На этот раз в гости 24 июня приедет певица Ирина Салтыкова. Об этом сообщают представители ресторанной компании Resta в своем telegram-канале. «Уже в эту субботу в пабе James состоится концерт певицы, собиравшей танцполы в 90-е и золотые нулевые — Ирины Салтыковой. 24 июня вас ждет неповторимая энергетика и лучшие хиты: „Голубые глазки“, „Бегу за тобой“, „Серые глаза“, „Мадонна“», — сообщают владельцы James. Билеты можно купить от 1500 рублей. Концерт начнется в 22:00, до этого на разогреве выступит Dj-тандем Nickoлаич & Kenar. А сразу после концерта — вечеринка с Dj Flash и Mc Bubnova. Ранее паб James заявил, что возрождает вечеринки со звездами нулевых. Первая тусовка прошла 10 февраля, где выступила группа «Вирус». Также в пабе выступали экс-участник проекта «Кармэн» Богдан Титомир и победитель шоу «Открытый Микрофон» и участника Comedy Battle Дениса Че.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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