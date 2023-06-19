В Пермском крае силовики провели масштабные контртеррористические учения. Видео

19 июня 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Учения прошли успешно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае силовые ведомства провели учения, на которых отрабатывали действия по освобождению заложников и ликвидации террористов. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ. «На практике отработан сценарий введения соответствующего правового режима контртеррористической операции, освобождения заложников, проведения аварийно-спасательных, эвакуационных и других мер по ликвидации (минимизации) последствий террористического акта», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU от пермского регионального управления ФСБ. В учениях были задействованы сотрудники УФСБ, ГУ ФСИН, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО России, Росгвардии. Главной целью тренировки была отработка механизма реагирования сил и средств группировки оперативного штаба на возможные террористические угрозы. В УФСБ говорят, что участники учений «показали готовность к совместным слаженным действиям».

В Пермском крае силовые ведомства провели учения, на которых отрабатывали действия по освобождению заложников и ликвидации террористов. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ. «На практике отработан сценарий введения соответствующего правового режима контртеррористической операции, освобождения заложников, проведения аварийно-спасательных, эвакуационных и других мер по ликвидации (минимизации) последствий террористического акта», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию URA.RU от пермского регионального управления ФСБ. В учениях были задействованы сотрудники УФСБ, ГУ ФСИН, ГУ МВД, СУ СК, ГУ МЧС России по Пермскому краю, ЦССИ ФСО России, Росгвардии. Главной целью тренировки была отработка механизма реагирования сил и средств группировки оперативного штаба на возможные террористические угрозы. В УФСБ говорят, что участники учений «показали готовность к совместным слаженным действиям».