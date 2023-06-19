Для пермских учителей проведут семинар по патриотизму

В Перми лекцию для руководства школ и педагогов проведет заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Речь на встрече пойдет о патриотизме и спецоперации, сообщили в мэрии Перми.
«В Перми состоится интерактивная лекция с участием заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова. Тема — „О патриотизме в современной России в контексте СВО“», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram.
На семинар чиновники пригласили заместителей директоров школ по воспитательной работе и учителей, которые ведут уроки «Разговоры о важном». Им расскажут динамике патриотических настроений в российском обществе и результатах патриотического воспитания.
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