Для пермских учителей проведут семинар по патриотизму

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Совещание ОНФ. Григорий Куранов. Пермь, куранов григорий
Григорий Куранов поговорит с учителями о патриотизме Фото:

В Перми лекцию для руководства школ и педагогов проведет заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Речь на встрече пойдет о патриотизме и спецоперации, сообщили в мэрии Перми.

«В Перми состоится интерактивная лекция с участием заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова. Тема — „О патриотизме в современной России в контексте СВО“», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram.

На семинар чиновники пригласили заместителей директоров школ по воспитательной работе и учителей, которые ведут уроки «Разговоры о важном». Им расскажут динамике патриотических настроений в российском обществе и результатах патриотического воспитания.

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В Перми лекцию для руководства школ и педагогов проведет заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Речь на встрече пойдет о патриотизме и спецоперации, сообщили в мэрии Перми. «В Перми состоится интерактивная лекция с участием заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григория Куранова. Тема — „О патриотизме в современной России в контексте СВО“», — сообщает пресс-служба администрации Перми в Telegram. На семинар чиновники пригласили заместителей директоров школ по воспитательной работе и учителей, которые ведут уроки «Разговоры о важном». Им расскажут динамике патриотических настроений в российском обществе и результатах патриотического воспитания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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