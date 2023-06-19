РВ: ударные вертолеты ВС РФ массово уничтожают наступающие силы ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, вертолет, военная авиация, ввс россии, бомбардировка, ми 8, сво
ВС РФ отражают атаки ВСУ у Времевского выступа, сообщают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ударные вертолеты Вооруженных сил России успешно отражают наступление ВСУ у Времевского выступа. Видеозапись показали российские военные корреспонденты.

«Ка-52 и Ми-28 <…> продолжают помогать отражать наступление врага, уничтожая технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. На счету винтокрылых более сотни единиц уничтоженных единиц бронетехники», — сообщает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. Атаки совершаются при помощи точных ударов управляемых ракет, передают военкоры.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ударные вертолеты Вооруженных сил России успешно отражают наступление ВСУ у Времевского выступа. Видеозапись показали российские военные корреспонденты. «Ка-52 и Ми-28 <…> продолжают помогать отражать наступление врага, уничтожая технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. На счету винтокрылых более сотни единиц уничтоженных единиц бронетехники», — сообщает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. Атаки совершаются при помощи точных ударов управляемых ракет, передают военкоры. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...