Ударные вертолеты Вооруженных сил России успешно отражают наступление ВСУ у Времевского выступа. Видеозапись показали российские военные корреспонденты.
«Ка-52 и Ми-28 <…> продолжают помогать отражать наступление врага, уничтожая технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. На счету винтокрылых более сотни единиц уничтоженных единиц бронетехники», — сообщает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. Атаки совершаются при помощи точных ударов управляемых ракет, передают военкоры.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
Ударные вертолеты Вооруженных сил России успешно отражают наступление ВСУ у Времевского выступа. Видеозапись показали российские военные корреспонденты. «Ка-52 и Ми-28 <…> продолжают помогать отражать наступление врага, уничтожая технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. На счету винтокрылых более сотни единиц уничтоженных единиц бронетехники», — сообщает telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны. Атаки совершаются при помощи точных ударов управляемых ракет, передают военкоры. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.