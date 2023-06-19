Самолет должен был вылететь 19 июня в 16:55, однако его задержали на семь часов
В Екатеринбурге задержали вылет самолета авиакомпании Red Wings в Самару на семь часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1033 по маршруту Екатеринбург — Самара должен был вылететь из столицы Свердловской области 19 июня в 16:55, однако рейс перенесен на 20 июня в 00:00, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!