В Екатеринбурге задержали рейс в Самару на семь часов. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Самолет должен был вылететь 19 июня в 16:55, однако его задержали на семь часов Фото:

В Екатеринбурге задержали вылет самолета авиакомпании Red Wings в Самару на семь часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1033 по маршруту Екатеринбург — Самара должен был вылететь из столицы Свердловской области 19 июня в 16:55, однако рейс перенесен на 20 июня в 00:00, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задержали вылет самолета авиакомпании Red Wings в Самару на семь часов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1033 по маршруту Екатеринбург — Самара должен был вылететь из столицы Свердловской области 19 июня в 16:55, однако рейс перенесен на 20 июня в 00:00, следует из данных на онлайн-табло Кольцово. Причины задержки рейса на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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