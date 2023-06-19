Первый челябинский технопарк признали в правительстве РФ

В технопарке «ЗЭМ» стоит дорогое оборудование и работает современная лаборатория Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый технопарк Челябинской области зарегистрировали в Минпромторге РФ. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «НПО „Электромашина“», технопарк «ЗЭМ» подтвердил свое соответствие требованиям.

«Промышленный технопарк «ЗЭМ», созданный на базе АО «НПО «Электромашина» официально зарегистрирован Минпромторгом РФ как подтвердивший свое соответствие всем необходимым требованиям. Получение статуса промышленного технопарка даст «ЗЭМу» дополнительный импульс для развития всей площадки», — отметили на челябинском предприятии концерна «Уралвагонзавод».

Министр промышленности региона Павел Рыжий заявил, что правительство области оказывает проекту поддержку: от открытия до начала работы первых резидентов. Предприятиям это позволяет быстро запустить производство в рамках подготовленной в технопарке инфраструктуры. Работы «ЗЭМа» вносит свой вклад, сказал министр, в дело упрочения технологического суверенитета страны.

В «НПО „Электромашина“» URA.RU обратили внимание на то, что для резидентов функционирует лаборатория, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования и анализы. Также работает высокопроизводительное оборудование, позволяющее выпускать сложные технические изделия

«До нас на территории Челябинска не было технопарка, который предоставляет помещения и оборудование для инновационных компаний по принципу „одного окна“ и который внесен в реестр Минпромторга РФ. У нас много уникальных компаний с интересными инновационными идеями», — поделился директор по стратегическому и инновационному развитию «Электромашины» Леонид Зелепухин.

В стране создано 109 технопарков, из которых 13 подтвердили соответствие требованиям и вошли в реестр федерального министерства. При этом в реестре индустриальных парков Челябинской области указаны четыре парка. Среди них «Станкомаш», «ММК — индустриальный парк», «Малая Сосновка» и «Южноуральский индустриальный парк». Еще семь парков отнесено в разряду создаваемых.