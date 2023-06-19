Бизнесмена, заказавшего убийство главы челябинского района, оставили в колонии

20 июня 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Аркадий Петров останется в колонии до конца срока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмену Аркадию Петрову, заказавшему убийство главы Красноармейского района Юрия Сакулина и предпринимателя Дмитрия Кудряшова, не удалось выйти из колонии. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Копейский горсуд отказал в удовлетворении ходатайства 66-летнего местного жителя о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — принудительными работами. Не согласившись с отказом осужденный обратился с апелляционной жалобой, указав на свое участие в трудовой деятельности исправительного учреждения и погашение исковых требований потерпевших. В апелляционной инстанции прокурор обратил внимание, что за период отбывания наказания мужчина зарекомендовал себя с отрицательной стороны, имеет взыскания, к отбытию осталось более 2 лет лишения свободы», — пояснили 20 июня URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что исковые требования в отношении одного из потерпевших осужденный погасил лишь после того, как получил отказ в суде Копейска. Соответственно, областной суд оставил его в колонии. С Кудряшовым Петров поссорился в 2005 году на почве «деятельности, связанной с оказанием населению услуг по оформлению сделок по купле-продаже автомобильного транспорта». На главу района предприниматель затаил обиду в 2015 году, когда пытался занять его должность, но проиграл. В 2016 году Петров решил поквитаться сразу с обоими, пообещав киллеру 1,1 млн рублей. Получив от Петрова фото будущих жертв, их адреса и информацию о номерах машин, исполнитель предпочел сдать заказчика полицейским. При задержании у Петрова обнаружили также незаконно хранящийся нарезной карабин. В итоге суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет и 9 месяцев, обязав выплатить несостоявшимся жертвам по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмену Аркадию Петрову, заказавшему убийство главы Красноармейского района Юрия Сакулина и предпринимателя Дмитрия Кудряшова, не удалось выйти из колонии. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Копейский горсуд отказал в удовлетворении ходатайства 66-летнего местного жителя о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — принудительными работами. Не согласившись с отказом осужденный обратился с апелляционной жалобой, указав на свое участие в трудовой деятельности исправительного учреждения и погашение исковых требований потерпевших. В апелляционной инстанции прокурор обратил внимание, что за период отбывания наказания мужчина зарекомендовал себя с отрицательной стороны, имеет взыскания, к отбытию осталось более 2 лет лишения свободы», — пояснили 20 июня URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что исковые требования в отношении одного из потерпевших осужденный погасил лишь после того, как получил отказ в суде Копейска. Соответственно, областной суд оставил его в колонии. С Кудряшовым Петров поссорился в 2005 году на почве «деятельности, связанной с оказанием населению услуг по оформлению сделок по купле-продаже автомобильного транспорта». На главу района предприниматель затаил обиду в 2015 году, когда пытался занять его должность, но проиграл. В 2016 году Петров решил поквитаться сразу с обоими, пообещав киллеру 1,1 млн рублей. Получив от Петрова фото будущих жертв, их адреса и информацию о номерах машин, исполнитель предпочел сдать заказчика полицейским. При задержании у Петрова обнаружили также незаконно хранящийся нарезной карабин. В итоге суд отправил его в колонию строгого режима на 8 лет и 9 месяцев, обязав выплатить несостоявшимся жертвам по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.