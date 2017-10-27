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Главные новости Челябинской области
10:31  27 октября 2017 0

В суд передано дело челябинского бизнесмена, подозреваемого в заказном убийстве главы

Для местных жителей стало шоком задержание бизнесмена Аркадия Петрова (на фото) за организацию заказного убийства главыФото: facebook Аркадия Петрова

В суд передано уголовное дело в отношении 61-летнего бизнесмена Аркадия Петрова, обвиняемого в организации заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Сакулина и бизнесмена Дмитрия Кудряшова. Мотивом в первом случае стало желание занять освободившуюся должность, а с коммерсантом возникли финансовые разногласия из-за земельного участка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Убийства так и не произошло, поскольку предполагаемый киллер, ранее судимый мужчина, сам сдался силовикам. А 11 ноября 2016 года Петрова задержали при передаче части обещанных за «заказ» денег в размере 600 тыс. рублей. Во время обыска у обвиняемого нашли нарезное длинноствольное огнестрельное оружие — карабин образца 1938 года с магазином и ложей от другого оружия, пригодный для выстрелов. Лицензии на это оружие у него не было.

Для Красноармейского района новость о готовящемся заказном убийстве главы Юрия Сакулина и бизнесмена Дмитрия Кудряшова стала сенсацией, особенно в сочетании с личностью предполагаемого заказчика. Руководителя «Торгового Дома „Петров“» отлично знали. Сейчас ему предъявлены обвинения по ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 30, п. п. «а», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к организации убийства двух лиц из корыстных побуждений или по найму), ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия).

Сергей Леонов
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