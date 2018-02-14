В Челябинске вынесли приговор бизнесмену, заказавшему убийство главы района

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 61-летнему предпринимателю Аркадию Петрову, обвинявшемуся в организации заказного убийства главы Красноармейского района Юрия Сакулина и бизнесмена Дмитрия Кудряшова. Кроме того, ему инкриминировалось незаконное хранение огнестрельного оружия.
Как установил суд, с бизнесменом Петров поссорился еще в 2005 году на почве «деятельности, связанной с оказанием населению услуг по оформлению сделок по купле-продаже автомобильного транспорта». На главу района предприниматель затаил обиду в 2015 году, когда сам безуспешно пытался заявиться на его место, но проиграл конкурс, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Со своими обидчиками Петров решил поквитаться в 2016 году, заказав их убийство. Нашел исполнителя и пообещал ему 600 тысяч за выполнение заказа. Но тот обратился в правоохранительные органы, и в результате предприниматель был задержан при передаче денег.
Решением суда бизнесмен приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а так же к ограничению свободы сроком 1 год. Кроме того, он должен будет выплатить каждому из потерпевших 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
История с несостоявшимся заказным убийством в свое время стала шоком для Красноармейского района, где Аркадий Петров, руководитель «Торгового Дома „Петров“», является известной личностью. Суд над ним начался осенью 2017 года.